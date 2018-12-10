Добавить статью
Производство

«Русская Трапеза» поставила заказчику оборудование для упаковки мороженого

  •  © r-t.ru

В ноябре 2018 года специалисты холдинга «Русская трапеза» разработали, изготовили и отгрузили заказчику оборудование для фасовки мягкого мороженого в пакеты типа «подушка» с прорубной ручкой дозами по 500 и 1000 грамм.

Основой разработанного комплекса является вертикальный упаковочный автомат SBi-260-Servo в нержавеющем исполнении. Оборудование оснащено сервоприводами, что позволяет синхронизировать протяжку пакета с процессом наполнения его мороженным. Опция протяжки предотвращает риск попадания продукта в зону сварочного шва, что обеспечивает высокое качество и герметичность запайки пакета.

Производительность комплекса — до 30 упаковок в минуту.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://r-t.ru/chtenie-novostej/russkaja-trapeza-postavila-zakazchiku-kompleks-dlja-fasovki-i-upakovki-morozhenogo.html

  • Есть метка на карте
  • r-t
  • 10.12.201813:06
  • 0
оборудование российского производства, импортозамещение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,