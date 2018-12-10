«Русская Трапеза» поставила заказчику оборудование для упаковки мороженого

В ноябре 2018 года специалисты холдинга «Русская трапеза» разработали, изготовили и отгрузили заказчику оборудование для фасовки мягкого мороженого в пакеты типа «подушка» с прорубной ручкой дозами по 500 и 1000 грамм.

Основой разработанного комплекса является вертикальный упаковочный автомат SBi-260-Servo в нержавеющем исполнении. Оборудование оснащено сервоприводами, что позволяет синхронизировать протяжку пакета с процессом наполнения его мороженным. Опция протяжки предотвращает риск попадания продукта в зону сварочного шва, что обеспечивает высокое качество и герметичность запайки пакета.

Производительность комплекса — до 30 упаковок в минуту.