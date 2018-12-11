Швабе представил в Германии технологию выращивания крупного сапфира

В Германии на крупнейшей в Европе международной выставке электроники Electronica 2018 холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил инновационные технологии роста кристаллов лейкосапфира и лазерной резки. Интерес к разработкам проявили представители более 30 иностранных компаний.

От холдинга «Швабе» в выставке принял участие Московский завод «Сапфир». В составе коллективного стенда правительства Москвы под общим брендом Made in Moscow предприятие продемонстрировало инновационные технологические процессы роста кристаллов лейкосапфира весом до 400 кг и диаметром до 500 мм, керны, а также шлифованные и полированные подложки для светодиодов.

Вместе с тем специалисты завода представили технологию лазерного управляемого термораскалывания, применяемую при резке хрупких материалов — стекла, германия, кремния, и продемонстрировали образцы, полученные этим методом.

«Представленные технологии имеют колоссальные перспективы развития. Благодаря их внедрению в практику можно создавать продукты с новыми характеристиками и повысить эффективность ряда производственных процессов. В рамках выставки состоялись десятки переговоров с зарубежными компаниями. По их итогам ожидается увеличение объема выпуска гражданской продукции и повышение экспортного потенциала», — отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.