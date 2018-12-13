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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

Октябрь 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Декабрь 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.

Как видите, осушение морской части строящегося сухого дока завершено.

Сухопутная часть сухого дока — октябрь и декабрь 2018 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Общая панорама строящегося сухого дока:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Обратите внимание — на последнем фото видны строящийся доковый комплекс «Звезда» проекта 23380 и передаточный док «Вымпел». Три дока в одном кадре!

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
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