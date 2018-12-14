Мираторг открыл ферму в Калужской области для выращивания коров японской породы вагю

Крупнейший в России производитель говядины Мираторг открыл в Калужской области ферму для выращивания крупного рогатого скота японской породы вагю, совокупные инвестиции в ферму оцениваются примерно в 1 миллиард рублей.

Мощность фермы Утешево превышает 2000 голов бычков в год, она рассчитана на материнское поголовье свыше 5000 голов.

На ферме будут выращивать животных, полученных в результате скрещивания японской породой вагю с абердин-ангусами. Первый приплод телят вагю холдинг планирует получить в мае 2019 года.

Выращивание КРС породы вагю, которая отличается повышенной мраморностью — новое направление в работе холдинга. Мираторг планирует существенный рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью

Всего Мираторг инвестировал более 92 миллиардов рублей в строительство с нуля крупнейшего в Европе вертикально интегрированного производства высококачественной говядины «от поля до прилавка».

В Калужской области реализуются основные этапы животноводческого проекта: производство кормов, воспроизводство стада и выращивание молодняка для последующего откорма и переработки. Компания продолжает инвестировать в мелиоративные работы, возвращение в оборот заброшенных сельхозземель, строительство агропромышленной инфраструктуры, пополнение парка сельскохозяйственной техники. Холдинг реконструировал производственную базу «Шлиппово» в Сухиничском районе и до конца года введёт в эксплуатацию ещё одну ферму «Рассудово» в Бабынинском районе Калужской области.

«Мираторг» уже инвестировал в развитие производства говядины в Калужской области свыше 7,7 млрд рублей. Запуск пилотной фермы по выращиванию бычков породы вагю — это начало нового этапа в развитии отечественного животноводства и важный этап в реализации стратегии компании, направленной на рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы признательны правительству Калужской области за поддержку проекта, который по своим масштабам, сложности и уровню технологии не имеет аналогов в России. Масштабные инвестиции в это направление позволят увеличить темпы роста производства, создадут новые рабочие места, а также увеличат налоговые поступления в бюджет региона", — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».