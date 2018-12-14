Кировский завод приступил к серийному выпуску шахтных буровых установок мирового уровня

Завод буровых технологий (ЗБТ, входит в Группу компаний «Кировский завод») запустил в серийное производство модульную буровую установку собственной разработки ГЕО-126П для бурения из подземных горных выработок.

Новая установка на 70% укомплектована компонентами российского производства. При существенно меньшей цене она превосходит аналогичные по мощности подземные буровые станки ведущих мировых производителей по компактности, простоте конструкции, надежности, ремонтопригодности и удобству в обслуживании. В ней реализован ряд эксклюзивных конструкторских решений. В разработку нового продукта ЗБТ инвестировал более 20 млн рублей собственных средств.





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Генеральный директор Завода буровых технологий Роман Кондратьев

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«Начало серийного производства ГЕО-126П — знаковое событие для всей отрасли бурового машиностроения России, реальный шаг по пути импортозамещения, снижения зависимости отечественной горной промышленности от поставок зарубежного оборудования, — отмечает генеральный директор Завода буровых технологий Роман Кондратьев. — Существующие мощности позволяют без капитальных вложений изготавливать ежегодно до 10 буровых станков модели ГЕО-126П. В числе потенциальных потребителей мы видим российские угольные, горнорудные, нефтегазовые компании, которые смогут с помощью наших установок удалять метан из угольных пластов, вести поиск твердых полезных ископаемых, более эффективно осваивать месторождения углеводородов. Также считаем, что у новых буровых станков хороший экспортный потенциал, в частности, в странах Восточной Европы и Азии».

Установка шахтного типа предназначена для бурения подземных дегазационных, геологоразведочных, эксплуатационных скважин диаметром до 300 мм и глубиной до 1270 м. Обладает тяговым усилием 126 кН, позволяет производить бурение под любым углом к горизонту, в том числе веерное, с помощью шарошечных и PDC долот, а также винтовых забойных двигателей. Может комплектоваться лебедкой ССК для бурения снарядом со съемным керноприемником. Изготавливается во взрывозащищенном исполнении.

Первые серийные самоходные установки состоят из сцепки силового модуля на гусеничной тележке и бурового модуля на колесной платформе. Масса установки без шасси — 7,2 т, с любым типом шасси — до 10 т.