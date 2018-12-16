Строительство Белопорожских МГЭС (октябрь-ноябрь 2018)
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WD3OviXFrcU
Объект: «Строительство малых гидроэлектростанций МГЭС» «Белопорожская ГЭС-1 мощностью 24,9 МВт и МГЭС «Белопорожская ГЭС-2» мощностью 24,9 МВт. Заказчик: ООО «Норд Гидро — Белый Порог» Генеральный подрядчик: АО «КСМ» Ролик смонтирован из видеоматериала, снятого работником АО «КСМ» Валентином Видякиным.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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- termometrix
- 16.12.201801:34
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16.12.1815:58:28