ОИС «Академик Александров» вышел на заводские ходовые испытания
Центр судоремонта «Звёздочка» /входит в состав Объединённой судостроительной корпорации/ приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний океанографического исследовательского судна «Академик Александров» (проект 20183). 15 декабря построенное на «Звёздочке» судно впервые вышло в море.
Всего в цикле испытаний «Академику Александрову» предстоит совершить несколько выходов в море. Программа первого этапа испытаний океанографического судна рассчитана на 10 суток. За это время экипаж судна и сдаточная команда, состоящая из работников «Звёздочки» и представителей подрядных организаций, выполнят проверку всех систем и механизмов, мореходность судна, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения, основных технических средств. Впереди у «Академика Александрова» также испытания на мореходность в ледовых условиях, запланированные на I квартал 2019 года, заводские и государственные испытания, провести которые предстоит с открытием навигации в Белом море.Передача судна заказчику запланирована на III квартал 2019 года.Строительство ОИС «Академик Александров» ведется на верфи ЦС «Звёздочка» по заказу Министерства обороны РФ. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) и утверждён в августе 2014 г. В ходе строительства ОИС «Академик Александров» проектанту и верфи-строителю пришлось решать ряд сложнейших задач, связанных с импортозамещением значительного объёма устройств и судового оборудования.ОИС «Академик Александров» — судно усиленного ледового класса предназначенное для проведения поисковых, подъёмных и спасательных операций, буксировки, обследования затонувшей и установленной на дне техники, мониторинга районов деятельности флота, районов проведения испытаний, потенциально опасных донных объектов, исследования районов экономической деятельности и установки в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.Основные технические характеристики океанографического исследовательского судна пр. 20183: водоизмещение — 5800 т; экипаж — 70 человек, скорость — до 14 узлов. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолётной площадкой для эпизодического приёма вертолетов. Судно имеет усиленный ледовый класс Arc5. За фото спасибо kuleshovoleg
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- Владимир Никифоров
- 17.12.201811:01
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17.12.1812:52:20