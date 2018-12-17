ОИС «Академик Александров» вышел на заводские ходовые испытания

Центр судоремонта «Звёздочка» /входит в состав Объединённой судостроительной корпорации/ приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний океанографического исследовательского судна «Академик Александров» (проект 20183). 15 декабря построенное на «Звёздочке» судно впервые вышло в море.

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