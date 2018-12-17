ТЕКСКОР запустила производство полиэфирных кордных тканей для изготовления шин.

омпания «ТЕКСКОР» (прежнее название «Газпром Химволокно») на своем заводе в городе Волжский Волгоградской области запустила новое импортозамещающее производство полиэфирных кордных тканей для изготовления шин. Сейчас доля иностранных компаний на рынке составляет почти 90%.

Фонд развития промышленности (ФРП), работу которого курирует Минпромторг России, ранее предоставил льготный заем на реализацию проекта стоимостью 235 млн рублей.

Привлеченные средства «ТЕКСКОР» направил на приобретение оборудования, которое позволит предприятию значительно увеличить ассортимент выпускаемых кордных тканей и начать производство двух новых типов тканей, которые ранее в России не производились. С помощью новых станков производственные мощности завода по выпуску полиэфирных кордных тканей увеличены на 1,79 млн пог. м в год — до 4 млн пог. м в год, при этом общее производство технических тканей выросло до 16 млн пог. м в год.

Реализация проекта позволит снизить зависимость отечественных шинных предприятий от импорта, который в настоящее время, по данным компании, составляет почти 90%. Новые виды полиэфирных кордных тканей также позволяют уменьшить массу шин без снижения их прочности.

Кордная ткань и резина являются составляющими каркаса автопокрышки, который несет на себе всю основную нагрузку. Шина смягчает и поглощает толчки и удары, возникающие при движении автомобиля по трассе. Способность преодолевать неровности дороги зависит от способности шины к деформации. С увеличением грузоподъемности и скорости автомашин повышаются требования к кордным тканям, которые должны выдерживать многократные изгибы, растяжения и сжатия и при этом обладать достаточной прочностью и эластичностью.

Именно такую ткань, устойчивую к деформациям, начало выпускать предприятие. Технология производства и продукция соответствует мировым стандартам. Сырьем для кордной ткани являются высокопрочные полиэфирные (синтетические) технические нити собственного производства. Причем компания является единственным в России производителем таких технических нитей.

При производстве кордной ткани ее пропитывают особым составом, который повышает сцепление между кордом и резиной. Отечественные шинные заводы не имеют технической возможности осуществлять такую пропитку, им требуется готовый материал для производства брендовых марок автомобильных шин и шин для авиационной и военной промышленности.

Потребителями производимых предприятием кордных тканей являются российские и иностранные шинные производители: «Нижнекамскшина», «Омскшина», Continental, Bridgestone, Pirelli & C и другие.