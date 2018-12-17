90 новых электричек запустили на 8 направлениях Московской железной дороги

Около 100 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки создано в пригородных поездах после перехода на расписание 2019 года. Этого удалось достичь благодаря запуску 90 дополнительных электричек на восьми направлениях Московской железной дороги (МЖД) в будние дни. По расписанию будущего года электропоезда работают уже с 9 декабря.

Больше всего пригородных поездов добавлено на Курском направлении — 20 пар поездов, еще восемь — на Казанском, шесть — на Белорусском.

Каждый год совместно с ОАО «РЖД» Правительство Москвы поэтапно реализует в Московском регионе программу, которая поднимает престиж пригородного сообщения и его популярность, — строятся главные пути, закупаются новые вагоны, ремонтируются и обновляются платформы и остановки, вводятся новые пассажирские сервисы. Так, в расписание на 2019 год, которое действует с 9 декабря, получилось добавить 90 дополнительных поездов в будние дни, например там, где были реализованы новые транспортные проекты по развитию инфраструктуры, — на Белорусском и Курском направлениях.

Также количество рейсов электричек увеличилось на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях. Это около 100 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В конце 2019 — начале 2020 года планируется запустить первые диаметры МЦД-1 и МЦД-2, повысив комфорт на пригородных электричках. Качество обслуживания будет схоже с уровнем обслуживания на Московском центральном кольце и метро, а дальнейшая программа по развитию железнодорожного узла и формированию транспортно-пересадочных узлов позволит интегрировать весь столичный рельсовый транспорт Московского региона в единую сеть.