Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Сергиево‑Посадском районе Московской области

В пос. Реммаш Сергиево-Посадского района на ул. Институтской 18 декабря открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь объекта составила 2304 м2, он оснащен многофункциональным спортивным залом в 125 м2 и бассейном с шестью плавательными дорожками. При строительстве комплекса были учтены возможности потенциального пребывания в нем маломобильных групп населения.

Новый ФОК оборудован раздевалками, душевыми, гардеробом, медицинским кабинетом, буфетом и помещениями инженерно-технического назначения. Вокруг объекта благоустроена территория.

ФОК был построен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Стоимость строительства составляет 140 миллионов рублей.

Новый комплекс в Реммаше станет подразделением спортшколы «Центр».

В бассейне будет предусмотрено время для льготников — малообеспеченных, многодетных, сирот и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть специальное кресло с подъёмным механизмом для колясочников

Цель программы «Спорт Подмосковья» — обеспечение возможностей жителям региона заниматься физической культурой и спортом, создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь региона. Сроки реализации программы — 2014-2018 годы.