Тульское предприятие поставило комплект оборудования холдингу «Вертолеты России»

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Компания «Тула-Терм» в 2018 году в рамках программы импортозамещения произвела и установила оборудование для термического участка на заводе ПАО ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России».

В комплект поставки входило 11 единиц оборудования:

Электропечи камерные СНО;

Электропечи шахтные СШО;

Электропечь с выдвижным подом СНОТ;

Баки закалочные масляные БЗМ;

Баки промывочные БП;

Соляная электродная ванна СВС.

ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина», на котором теперь установлено оборудование, сделанное в Туле, — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России, входит в холдинг АО «Вертолёты России».