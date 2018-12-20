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Великоросс перенес эту запись 20.12.2018 12:31
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Тульское предприятие поставило комплект оборудования холдингу «Вертолеты России»
Компания «Тула-Терм» в 2018 году в рамках программы импортозамещения произвела и установила оборудование для термического участка на заводе ПАО ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России».
В комплект поставки входило 11 единиц оборудования:
- Электропечи камерные СНО;
- Электропечи шахтные СШО;
- Электропечь с выдвижным подом СНОТ;
- Баки закалочные масляные БЗМ;
- Баки промывочные БП;
- Соляная электродная ванна СВС.
ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина», на котором теперь установлено оборудование, сделанное в Туле, — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России, входит в холдинг АО «Вертолёты России».