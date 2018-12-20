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Запись Тульское предприятие поставило комплект оборудования холдингу «Вертолеты России» перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 20.12.2018 12:31

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ТУЛА-ТЕРМ™ ⇒ Производство

Тульское предприятие поставило комплект оборудования холдингу «Вертолеты России»

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Компания «Тула-Терм» в 2018 году в рамках программы импортозамещения произвела и установила оборудование для термического участка на заводе ПАО ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России».

В комплект поставки входило 11 единиц оборудования:

  • Электропечи камерные СНО;
  • Электропечи шахтные СШО;
  • Электропечь с выдвижным подом СНОТ;
  • Баки закалочные масляные БЗМ;
  • Баки промывочные БП;
  • Соляная электродная ванна СВС.

ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина», на котором теперь установлено оборудование, сделанное в Туле, — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России, входит в холдинг АО «Вертолёты России».

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https://myslo.ru/city/reviews/places/tul-skoe-predpriyatie-postavilo-komplekt-oborudovaniya-v-primorskij-kraj

Тульская область, тула-терм, оборудование российского производства
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