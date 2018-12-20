Спасательное судно «Капитан Гурьев» передано ВМФ
Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний аварийно-спасательным силам Черноморского флота передано спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 22870. Судно с заводским номером 009 было построено Астраханским судоремонтным заводом (филиал АО «Центр судоремонта «Звёздочка»).
Серия:
Заводской № 005 — спущено
Заводской № 006 — спущено
Заводской № 007 — спущено
Заводской № 008 — спущено ?.2016 — передано
Заводской № 009 — спущено
Заводской № 010 — заложено 27.10.16
Судно предназначено для буксировки терпящих бедствие кораблей и судов, тушения пожаров на кораблях, судах, плавучих и береговых объектах, откачки воды и выдачи электропитания на аварийное судно, эвакуации людей и оказания медицинской помощи пострадавшим, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, ведения поисковых и обследовательских работ, а также сбора нефтепродуктов. Проект судна разработан ОАО «КБ «Вымпел».
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1200 т.
Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 26 человек
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