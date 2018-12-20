Спасательное судно «Капитан Гурьев» передано ВМФ

Сегодня в Новороссийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний аварийно-спасательным силам Черноморского флота передано спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 22870. Судно с заводским номером 009 было построено Астраханским судоремонтным заводом (филиал АО «Центр судоремонта «Звёздочка»).

Серия:

Заводской № 005 — спущено 24.05.13 — передано 27.06.14 — СБ-45 (КФл)

Заводской № 006 — спущено 20.05.14 — передано 28.12.14 — Профессор Николай Муру (ЧФ)

Заводской № 007 — спущено 21.05.15 — передано 04.07.16 — СБ-738 (КФл)

Заводской № 008 — спущено ?.2016 — передано 16.01.17 — СБ-739 (ЧФ)

Заводской № 009 — спущено 18.05.18 — передано 20.12.18 — Капитан Гурьев (ЧФ)

Заводской № 010 — заложено 27.10.16

Судно предназначено для буксировки терпящих бедствие кораблей и судов, тушения пожаров на кораблях, судах, плавучих и береговых объектах, откачки воды и выдачи электропитания на аварийное судно, эвакуации людей и оказания медицинской помощи пострадавшим, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, ведения поисковых и обследовательских работ, а также сбора нефтепродуктов. Проект судна разработан ОАО «КБ «Вымпел».

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек