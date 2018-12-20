В Пермском крае открыта швейная фабрика «Перспектива»

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В Чусовом состоялось открытие швейной фабрики «Перспектива» — резидента территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой».

Фабрика оснащена современным швейным оборудованием для пошива спецодежды с объемом производства не менее 60 тыс. единиц изделий в год.

Новое производство обеспечило появление в территории новых рабочих мест. Для трудоустройства на фабрике в рамках государственной программы занятости населения было организовано обучение 46 женщин по специальности «Швея». Всего до конца 2019 года здесь будет создано 90 рабочих мест.

Между ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» и Министерством территориального развития Пермского края заключено соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой». Предметом соглашения является реализация инвестиционного проекта по организации швейного производства на территории Чусового.

ТОСЭР «Чусовой» создана по решению Правительства Российской Федерации 23 марта 2017 года. В настоящее время соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» заключены с 10 организациями. В общей сложности инвестпроекты предусматривают создание не менее 430 новых рабочих мест и 363 млн рублей инвестиций. На 1 октября 2018 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» уже создано 247 новых рабочих мест и освоено 264 млн рублей.