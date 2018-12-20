В Ярославской области открыто производство по изготовлению одноразовых медицинских изделий

В Гаврилов-Яме открылось новое производство по изготовлению одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов. 13 декабря компания ООО «Викамед Текнолоджиз» была включена реестр территорий с опережающим экономическим развитием. Трёхстороннее соглашение подписали на Ярославском инвестиционном форуме в ноябре 2018 года.

Объём вложений в импортозамещающее предприятие составил 18 млн рублей. Помимо этого, руководство предприятия организовало обучающий центр для своих сотрудников. Продукция производится на новейшем оборудовании. На ультразвуковой машинке сотрудник может произвести около 500 медицинских халатов.

Генеральный директор компании Андрей Козлов рассказал, что производить они планируют хирургические халаты и комплекты для операций. В первые полтора года работы планируется создать 114 рабочих мест, потом количество будет увеличено до 240.

Компания, занимающаяся таким видом деятельности, первая в Ярославском регионе.