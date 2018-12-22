НПО Вектор освоило производство новых моделей вакуумных полуприцепов-цистерн

Компания НПО Вектор начала собственное производство 2 новых моделей вакуумных полуприцепов-цистерн — круглого сечения ППЦВ-25П ОД и ППЦ-17 «чемоданной формы», которые сразу отправили к клиентам.

ППЦВ-25П ОД имеет рамную конструкцию, где ёмкость укладывается в ложементы рамы полуприцепа, а рама в свою очередь устанавливается на тележку. «Бочка» фиксируется на ложементах с помощью стяжных лент, что обеспечивает небольшую свободу ёмкости при скручивании рамы и в последствии снижает нагрузку на саму ёмкость. Конструктивный подход такого типа имеет большую прочность за счет того, что рама принимает на себя большую часть динамических нагрузок при движении. Рама полуприцепа-цистерны выполнена из стали и имеет большой запас прочности. Дополнительную жёсткость всей конструкции предают вваренные усилители. Цистерна имеет одну секцию объемом 25 м3 и предназначенна для перевозки жидкостей плотностью не более более 1,3 кг/см3. Она изготовлена из стали 09Г2С. Толщина листа обечайки, а так же переднего и заднего донышка по 5 мм. Заднее днище имеет ручное открывание. Основная горловина размещается спереди и имеет лестницу и площадку для обслуживания. Дополнительная горловина Ду 500 находиться позади емкости. Обогрев цистерны обеспечивает Планар 8Д-24 питаемый от ППУ. Он установлен спереди на площадке, а труба из нержавеющего проката находиться внутри цистерны Ду 100 мм. Прием и подачу обеспечивает Итальянский насос вакуум-ресивер JUROP PNR.124 ATEX, производительностью 730 м3/час. Приемный лючок АНМ-53 с обогревом от автономного отопителя Планар 8Д. Рукава 6 метров Ду 100 с БРС Camlock, 6 шт. Трехосный цистерна-полуприцепа имеет высоту ССУ под нагрузкой 1450 мм. Шины 425/85 R21. Оси, пневматическая подвеска производства и телескопическое опорное устройство с ручным приводом производства BPW. Рабочая тормозная система двухконтурная с пневматическим приводом и АБС, а стояночная механика WABCO. Электрооборудование VIGNAL 24 В, однопроводное от бортовой сети тягача.

Односекционная ППЦ-17 объёмом 17 м3, предназначена для перевозки жидкости плотностью 0,83 т/куб. Цистерна имеет форму «чемодан» сварная конструкция котрой состоит из двух днищ. Корпус изготавливается из листовой углеродистой низколегированная стали 09Г2С толщиной не менее 4 мм. и укреплен изнутри плосковыгнутыми жесткостями дополнительно играющие роль поперечных волнорезов. В цистерне имеется заливная труба. Сверху цистерны вварена горловина с люком-лазом (⌀ 500 мм), снизу — отстойник и фланец для присоединения к насосному узлу. Во избежание появления воздушных полостей при заполнении цистерны, установлены воздухоотводы — трубки, с концами выведенными в горловину.

К надрамнику цистерна крепится при помощи металлических стяжных лент, а крепление надрамника к раме шасси происходит при помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси имеется резиновая прокладка-амортизатор. Цистерна оборудована лестницей и площадкой с перилами и антискользящей поверхностью в зоне горловины. Так же есть указатель уровня налива в виде смотрового стекла на горловине.В крышку люка-лаза смонтированы дыхательный и предохранительный клапаны — они отвечают за сообщение полостей секций цистерны с атмосферой.