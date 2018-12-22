Российское упаковочное оборудование отправлено в Казахстан

Казанское предприятие «Интеграл плюс», специализирующееся на выпуске промышленного оборудования для упаковки пищевой продукции, реализовало 6 единиц техники в Казахстан. Общий объем экспортных поставок в истекшем периоде 2018 года увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После очередного участия в международной отраслевой специализированной выставке ООО «Интеграл плюс» заключило договора на поставку 6 единиц техники в Республику Казахстан. В декабре этого года фасовочно-упаковочныйкомплекс для упаковки риса, конфет, кофе, сухого мороженого, высокопроизводительный комплекс с системой транспортеров для упаковки сухофруктов, полуавтоматическая термоусадочная машина для хлебобулочных изделий,а также автоматический термоусадочный комплекс для упаковки яиц были успешно доставлены на пищевые предприятия Республики Казахстан.

Компания «Интеграл плюс» видит хорошие перспективы дальнейших поставок своего оборудованияв страны СНГ.На 2019 год предприятием уже заключены договора на поставку аналогичного упаковочного оборудования в Республику Киргизия.

С момента запуска первого упаковочного аппарата «Интеграл плюс» прошло 30 лет. Сегодня на «Интеграл плюс» работает более 150 человек, осуществляя полный цикл производства от разработки и изготовления оборудования до его сервисного обслуживания без привлечения посредников. Основными видами выпускаемых машин являются: устройства для групповой упаковки в термоусадочную пленку, вертикальные упаковочные комплексы для упаковки сыпучей продукции, оцеллофанивающие устройства, машины для штучной и групповой упаковки в ПВХ и ПОФ пленки, горизонтальные упаковочные машины типа флоу-пак для упаковки продукции в полипропиленовую пленку.