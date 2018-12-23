Подмосковный завод «Бецема» начал производство новой модели автоцистерны-бензовоза

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Машиностроительный завод «Бецема» из Московской области — производитель спецавтотранспорта в октябре 2018 года начал продажи новой модели автоцистерны-бензовоза Бецема АЦ/АТЗ-16 на шасси КАМАЗ.

Особенность модели — абсолютно новое шасси, которое специалисты КАМАЗа разработали специально по техническому заданию завода. Этот проект был разработан специально для НК РОСНЕФТЬ, совместное участие в тендере с ТФК КАМАЗ.

Шасси КАМАЗ-65207 ЕВРО-5 с колёсной формулой (6×4) рассчитано на увеличенную грузоподъемность (до 14,8 т), что позволяет использовать его для специальных надстроек различного типа.

Сосуд автоцистерны объемом 16 м3 и изготовлен из алюминиевого сплава. Модель предназначена для хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов. Диапазон рабочих температур от -40 до +50°С.

Конструкция сосуда эллиптического сечения позволяет снизить центр тяжести, что положительно влияет на устойчивость автоцистерны в поворотах, уменьшая риск опасного крена. Благодаря оптимальному соотношению объема и маневренности, автоцистерна отлично подходит для перемещения в ограниченных пространствах строительных и производственных площадок.

Выполняемые операции:

загрузка через верхние люки;

разгрузка гравитационно;

налив собственным насосом через технологические трубопроводы;

слив собственным насосом;

перекачка топлива, минуя собственную цистерну.

В модели использована конструкция технологического шкафа с открывающейся вверх дверью, защищенная патентом РФ. В технологическом шкафу установлена насосная станция, состоящая из вихревого насоса СЦЛ-20-24 «ЭНА» (Россия) и гидромотора аксиально-поршневого (Россия). Производительность станции до 750 л/мин при 1000 об/мин.





© Фото из открытых источников

http://www.becema.ru/novo...2%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81