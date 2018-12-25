Волгоградский керамический завод запустил в Волгограде производство керамогранита

Волгоградский керамический завод (ВКЗ) запустил новую линию по производству керамогранитной плитки. Фонд развития промышленности (ФРП) ранее предоставил льготный заем на 100 млн рублей.

Общая стоимость проекта составила 770 млн рублей.

Привлеченные средства Волгоградский керамический завод направил на приобретение нового современного оборудования: производственных линий по выпуску, глазурованию, сортировке, транспортировке и упаковке готовой продукции. Комплекс имеет высокий уровень автоматизации и роботизации. На текущий момент в России это единственная производственная линия, которая способна выпускать продукцию высокого качества с максимально низким уровнем водопоглощения.

С помощью новой линии предприятие планирует увеличить производство керамической плитки и керамогранита до 14,5 млн кв. м в год — прирост объема составит 30%. Предприятие планирует порядка 70% от общего объема произведенной продукции поставлять на российский рынок, а остальная часть пойдет на экспорт — в Казахстан, Азербайджан, Армению и другие страны СНГ.

ВКЗ стал первым в России предприятием, которое получило от Фонда развития промышленности льготный заем по программе «Лизинговые проекты». ФРП активно финансирует проекты, направленные на технологическое перевооружение или модернизацию производства. По этой программе процентная ставка составляет всего 1% годовых.

Керамогранит для внешней облицовки зданий и сооружений будет выпускаться в популярных на рынке форматах 300×300 мм, 150×600 мм, 600×600 мм, 300×600 мм и 600×1200 мм. Современное оборудование позволяет выпускать матовую и глянцевую керамогранитную плитку и наносить на нее любые узоры, например, создавать фактурную имитацию природных материалов. При этом стоимость волгоградской керамогранитной плитки будет в два раза ниже зарубежных аналогов.

«Керамогранит — это новая, современная продукция, которая востребована на рынке. С запуском линии мы выйдем на объемы, которые ранее были для нас недостижимы. Для реализации проекта мы получили средства из Фонда развития промышленности», — пояснил генеральный директор ОАО «Волгоградский керамический завод» Михаил Шульженко.