Компания «Ингортех» из Екатеринбурга наладила серийный выпуск комплектов АССИС

ООО «Ингортех» начало серийные поставки основных подсистем комплексного мониторинга нарушений в работе угольных шахт и рудников. Разработка компании предназначена для повышения уровня охраны труда шахтеров и промышленной безопасности на шахтах.

Стоимость проекта составила 600 млн рублей, из которых 300 млн рублей — льготный заем ФРП по программе «Проекты развития» на закупку технологического оборудования.

«Оснащение угольных предприятий такими системами существенно повышает безопасность труда шахтеров. В основе проекта лежат российские технологии. Доля отечественного программного обеспечения достигает 90%, российских комплектующих — 70%. Этот проект стал 90-м по счету, реализованным при поддержке ФРП», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

В ближайшие пять лет компания планирует оснастить своей системой более десяти шахт Кузбасса.

Система устанавливается во взрывоопасных зонах угольных шахт и их наземных сооружениях, где вероятны техногенные аварии. Автономная система сбора информации и связи (АССИС) отслеживает различные нарушения и сбои в работе как под землей, так и на поверхности. Обработка данных проводится с использованием риск-ориентированного подхода, с учетом природных и техногенных процессов при проведении работ на горном предприятии.

Датчики считывают аэрологические, токсические, пожарные и геодинамические показатели в шахте. Сенсоры могут с высокой точностью определить текущее местоположение шахтеров как в штатном режиме, так и в случае аварии. Система обеспечивает беспроводную связь с наземными службами, оборудованием и головным компьютером. При этом голосовая связь и обмен данными может осуществляться, в том числе через толщу горных пород.

В комплект АССИС входят персональное и стационарное радиооборудование, сенсоры, «черные ящики» — автономные устройства контроля опасных факторов, программируемые контроллеры, средства высокоскоростной резервированной передачи информации, а также наземный программно-технический комплекс.

Предприятие продолжает разработку новых элементов. В частности, компания ведет исследования и испытания по оснащению системы коптерами-разведчиками, которые в случае аварии обследуют горные выработки, считывают данные с подземных «черных ящиков» и передают информацию руководителям аварийно-спасательных работ.

«Ингортех» занимает около 60% российского рынка систем аэрогазового контроля и защиты для шахт и рудников. Основными конкурентами являются системы зарубежных производителей. Реализация проекта позволит снизить на российском рынке долю импортной продукции на 20-25% в течение ближайших 5 — 10 лет.