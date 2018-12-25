Такое упорное золото

«Петропавловск» запускает автоклавы

С каждым годом мировые легкообогатимые запасы золота истощаются. По некоторым оценкам, в России уже сейчас до 30% запасов желтого металла составляют тяжело извлекаемые так называемые упорные руды. Упорной называется руда, из которой золото не может быть извлечено с помощью традиционных технологий.

Сейчас почти треть золота в мире производится с дополнительными этапами переработки, такими как автоклавы (18%), окислительный обжиг (7%), BIOX (3%) и сверхтонкое измельчение (3%).

Суть автоклава (POX) в нагреве упорного сырья под давлением в присутствии кислорода. Эта технология давно доказала свою эффективность, ее неоспоримое преимущество — высокие извлечения золота, а также низкие экологические риски. С другой стороны, это крайне капитало- и трудоемкие проекты.

Завершающийся 2018 год стал поворотным для автоклава одной из крупнейших российских компаний «Петропавловск» (Амурская область). Этот проект — один из главных долгостроев в российской золотодобыче. Инвестиции в него уже достигли полмиллиарда «зелёных».

28 ноября после нескольких лет ожидания «Петропавловск» запустил переработку концентрата на своем первом автоклаве на Покровском руднике, с которого и начиналась в 1994 году компания. Для компании это имеет первостепенное значение, ведь почти половину ресурсов компании составляет золото в упорных рудах (9,6 млн унций). Выпуск первого товарного золота из упорной руды ожидается в I квартале 2019 года.

Запуск автоклавного комплекса позволит сохранить рабочие места на Покровском руднике, продлить жизнь рудников Маломыр и Пионер, где запасы легкообогатимого золота исчерпаны, обеспечить работу на долгие годы Албынского рудника предприятия.

На втором автоклаве предприятия идет горячая пусконаладка, запустить третий и четвертый автоклавы «Петропавловск» планирует во II квартале 2019 года. Концентрат для загрузки автоклава компания производит на Маломыре, две линии флотации там уже работают на полной мощности. По итогам 2018 года производство концентрата, прогнозирует «Петропавловск», составит порядка 40 тыс. тонн, содержащих 50 тыс. унций золота.

В перспективе четыре автоклава смогут перерабатывать до 500 тыс. тонн золотосодержащего концентрата в год — с рудников Маломыр и Пионер, а также, возможно, с проектов других компаний.

«Ожидаю, что после запуска автоклава компания увеличит производство золота. Автоклав раскрывает потенциал огромных запасов упорных руд региона, что должно обеспечить „Петропавловск“ высокий уровень производства металла на годы вперед», — говорит Кенес Ракишев, крупнейший на данный момент акционер Petropavlovsk.

Следующий год может стать переломным для российской золотодобычи, считает Сергей Кашуба: с запуском автоклава «Петропавловск», часть мощностей которого наверняка будет доступна для загрузки сторонним сырьем, и амбициозными планами «Полиметалла» на рынке возникает новая реалия. Наличие упорных руд в запасах всегда снижало инвестиционную привлекательность компании, но когда появятся альтернативы для переработки и сложится рынок, наступит эпоха упорных руд.

«Полюс» договаривается с бактериями

В биоокислении (BIOX) заняты живые бактерии, которые «разъедают» минералы. Эта технология переработки упорных руд также очень популярна, особенно в Китае, где 8 установок (и ни одного автоклава). Основная проблема в том, что для каждого типа руды нужно подбирать свой комплекс бактерий, технология не универсальна. «Почему бактериальные инфекции самые страшные? Никто не знает язык бактерий! Так и здесь: никто не знает, почему бактерии хотят или не хотят окислять золото в определенных типах руд», — поясняет Сергей Кашуба.

Технологическая схема переработки руды с помощью бактерий состоит из четырех стадий: дробление (~10 мм); собственно бактериальное выщелачивание; извлечение золотосодержащих остатков из бактериальных растворов; гидрометаллургическая переработка с извлечением золота.

Измельченная руда помещалась в перколяторы (емкости, позволяющие циркулировать активному раствору), где на нее в течение 110-115 суток воздействовал бактериальный раствор. В сообществе бактерий состояли Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans, а также археи рода Ferroplasma.

Основные положения биотехнологии были разработаны в СССР в 70-80 годы прошлого столетия.

С 2000 года технологию биогидрометаллургической переработки массово применяет одна из крупнейших российских золоторудных компаний «Полюс» на Олимпиаднинском месторождении в Красноярском крае.

Первая в России промышленная биогидрометаллургическая установка «Био-1» состояла из пяти линий по шесть реакторов емкостью 450 м3 каждый. Реакторы и перемешивающие устройства разработаны и изготовлены собственными силами компании. Цех перерабатывает 3 млн тонн руды в год.

«Полюс» сполна испытал на себе капризы бактерий. В 2010 году именно «пассивность» бактерий на Олимпиаде завалила «Полюсу» годовой план по производству.

С тех пор компании удалось найти с бактериями общий язык, комплексы «Био-2» и «Био-3 на Олимпиаде преодолели проблемы.

В 2018 году «Полюс» запустил дополнительный цикл биоокисления («Био-4»), чтобы по максимуму перерабатывать золотой концентрат своими силами, а на продажу поставлять только новый продукт — золотосурьмяный концентрат.

За 9 месяцев 2018 года объем производства концентрата на Олимпиаде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34% и составил 95 тыс. тонн. Объем золота в концентрате увеличился на 44%, до 205 тыс. унций (в том числе товарного золота в проданном концентрате — 152 тыс. унций), объем сурьмы в концентрате составил 20 тыс. тонн.

Сурьмяный проект «Полюс» запустил только в 2018 году, продажи золотосурьмяного концентрата за границу начались в мае. Покупатели нашлись в Китае и Южной Корее. Ранее «Полюс» также говорил, что поставлял концентрат российским переработчикам, но долю Российской Федерации в поставках не раскрывал.

Одновременно «Полюс» начал разработку Благодатного и приступает к разработке крупнейшего золоторудного месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области, запасы которого оцениваются в 1950 тонн металла.