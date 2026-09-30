В Бурятии собрали первый грузовик «Байкалавтотрак»
«В Бурятии собрали первый грузовик „Байкалавтотрак“», — сообщила пресс-служба Минпромторга России.
«Машина получила номер 001. Сборка началась после трёхстороннего соглашения, которое подписали в начале сентября на ВЭФ с компанией „Байкалавтотрак“ и Хайнаньской международной компанией „Хуаньцю Тунлянь“», — уточняется в сообщении.
«Байкалавтотрак», как и обещал, поставил на колёса первую машину. Аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет. Это эксклюзивное и перспективное производство", — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Завод будет выпускать грузовики на дизельном топливе, компримированном и сжиженном природном газе, а также электрогрузовики.
Проект создаст 250 рабочих мест, более 50 из них — для высококвалифицированных инженеров и технических специалистов. На полную мощность предприятие должно выйти к 2036 году.
Также компания планирует поэтапно перейти на кооперацию с российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Новый ГОК располагается на стратегическом Ермаковском флюорит-бериллие...нн руды в год.Инвестиции в проект составили 12 миллиардов рублей.
- На Восточно-Сибирской железной дороге в Республике Бурятия открыт...ых сооружений для дождевых и талых вод поступающих с насыпи пути.
- В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение ...ию провозной способности отрезка БАМа Северобайкальск — Таксимо.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0