«В Бурятии собрали первый грузовик „Байкалавтотрак“», — сообщила пресс-служба Минпромторга России.

«Машина получила номер 001. Сборка началась после трёхстороннего соглашения, которое подписали в начале сентября на ВЭФ с компанией „Байкалавтотрак“ и Хайнаньской международной компанией „Хуаньцю Тунлянь“», — уточняется в сообщении.

«Байкалавтотрак», как и обещал, поставил на колёса первую машину. Аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет. Это эксклюзивное и перспективное производство", — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Завод будет выпускать грузовики на дизельном топливе, компримированном и сжиженном природном газе, а также электрогрузовики.

Проект создаст 250 рабочих мест, более 50 из них — для высококвалифицированных инженеров и технических специалистов. На полную мощность предприятие должно выйти к 2036 году.

Также компания планирует поэтапно перейти на кооперацию с российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам.