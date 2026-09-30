Спущен на воду морской тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700

Торжественная церемония спуска на воду новейшего морского тральщика «Семен Агафонов» проекта 12700 «Александрит» состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России

Двенадцатый серийный корабль проекта «Александрит» строится на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК.

В ней приняли участие замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, замгендиректора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов и представители органов государственной власти города.

Напомним, двенадцатый серийный корабль проекта 12700 был заложен на СНСЗ 18 января 2024 года. Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоено имя Героя Советского Союза Семёна Агафонова — участника Великой Отечественной и Советско-японской войн.

Корабли проекта 12700 «Александрит» разработаны конструкторским бюро «Алмаз» ОСК и предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Также ему совершенно не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.