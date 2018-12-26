Завершена постройка третьего самолёта МС-21-300 для лётных испытаний

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ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) завершило постройку третьего опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний. 25 декабря самолёт переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

При производстве новой машины учтены результаты тестирования самолётов МС-21-300, проходящих сертификационные испытания. На Иркутском авиазаводе идет сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, предназначенной для проведения лётных испытаний.

В настоящее время два опытных самолёта МС-21-300 выполняют полёты по программе сертификационных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский).

В ЦАГИ (г. Жуковский) в декабре доставлен фюзеляж самолёта МС-21-300, который после сборки планера поступит на ресурсные испытания.

Президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь заявил: «Летные и наземные сертификационные испытания опытных самолётов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения. Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Подключение к лётным испытаниям новых машин и активизация производства серийных самолетов — главные задачи 2019 года».