В Якутске открыт детский сад на 315 мест

В 203-м микрорайоне г. Якутска состоялось открытие детского сада № 23 «Цветик- семицветик», который построен по программе государственно-частного партнерства. Дошкольное учреждение площадью 4500 квадратных метров рассчитано на 315 мест, это 18 групп, включая ясельные, логопедические и дошкольные. Для детей обустроены бассейн, игровые ячейки, музыкальный и спортивный залы и медицинский блок. Кроме того, помещение адаптировано для маломобильных групп населения: оборудованы лифты, входные группы оснащены пандусами.