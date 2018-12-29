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Детские сады и школы

В Якутске открыт детский сад на 315 мест

  •  © sakha.gov.ru

В 203-м микрорайоне г. Якутска состоялось открытие детского сада № 23 «Цветик- семицветик», который построен по программе государственно-частного партнерства. Дошкольное учреждение площадью 4500 квадратных метров рассчитано на 315 мест, это 18 групп, включая ясельные, логопедические и дошкольные. Для детей обустроены бассейн, игровые ячейки, музыкальный и спортивный залы и медицинский блок. Кроме того, помещение адаптировано для маломобильных групп населения: оборудованы лифты, входные группы оснащены пандусами.

  •  © sakha.gov.ru

  •  © sakha.gov.ru

  •  © sakha.gov.ru

  •  © ysia.ru

  •  © ysia.ru

  •  © ysia.ru

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https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2978894

Якутия, детский сад
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