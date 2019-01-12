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Армия и Флот

На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б

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На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б.

Боевые машины оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи, эффективными системами управления огнем, динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил и комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель.

В текущем году в таковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота ожидается поступление еще одной партии танков, состоящей из тридцати единиц.

Достоинства боевых машин в ближайшее время военнослужащие оценят в ходе полевых занятий и подготовки к конкурсу «Танковый биатлон» Армейских международных игр.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12211680@egNews

Армия, БФ, Т-72Б
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    12.01.1910:32:23

    Не пойму только почему Т-72Б, а не Т-72Б3?! Может с мест хранения прямиком в войска, а потом, когда придет время на модернизацию?

    #1099079
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