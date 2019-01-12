На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б.

Боевые машины оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи, эффективными системами управления огнем, динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил и комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель.

В текущем году в таковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота ожидается поступление еще одной партии танков, состоящей из тридцати единиц.

Достоинства боевых машин в ближайшее время военнослужащие оценят в ходе полевых занятий и подготовки к конкурсу «Танковый биатлон» Армейских международных игр.