Дальэнергомаш в Хабаровске запустил производство лопаток для газовых технологических турбин

В Хабаровске Дальневосточный завод энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» запустил производство лопаток для газовых технологических турбин. Для модернизации оборудования предприятию был предоставлен льготный заем со стороны федерального Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ.

На приобретение технологического оборудования для металлообрабатывающего центра, где изготовляются турбинные лопатки, было потрачено 42,5 млн рублей, из которых Фонд развития промышленности профинансировал 12 млн рублей. Льготный заем по ставке 1% годовых был предоставлен по программе «Лизинговые проекты».

Лопатки для турбин используются на самом предприятии и на производствах химической промышленности. К изделиям предъявляются высокие требования по нормативной точности (полное соответствие размерам и техническим параметрам чертежа), прочности и износостойкости. Они работают в экстремальных условиях с резкими и частыми колебаниями температур, высокими динамическими и механическими нагрузками. Благодаря новому оборудования завод сможет обрабатывать заготовки лопаток длиной до 1200 мм. Это позволит предприятию комплектовать изготавливаемые на заводе турбины лопатками собственного производства. Таким образом, будет сокращен производственный цикл изготовления газовых турбин и снижена их себестоимость. «Предприятие сможет снизить издержки, освоить выпуск новой продукции и выйти на новые рынки. В частности, мы сможем изготавливать лопатки для паровых турбинных агрегатов предприятий энергетической отрасли страны», — пояснил генеральный директор АО «Дальэнергомаш» Олег Конюшев.

В 2019 году завод планирует выпустить несколько полных комплектов рабочих лопаток для газотурбинной установки ГТТ-3М, которая предназначена для снабжения технологическим сжатым воздухом цеха производства слабой азотной кислоты.