Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году

В 2018 году поставки новой авиационной техники в Вооруженные Силы России снизились по сравнению с предыдущими годами, и в количественном отношении упали примерно до уровня 2013 года. Это связано с тем, что в настоящее время Министерство обороны России поддерживает фактически только три серийные закупочные программы в области боевой авиации (Су-30СМ, Су-34 и Су-35С), причем годовые темпы закупок по ним несколько снижаются. При этом Вооруженные силы России испытывают нехватку летного состава для эксплуатации наличной авиатехники.

Всего, по известным данным, в 2018 году Вооруженные Силы России получили 36 боевых самолетов нового производства (14 Су-30СМ, 12 Су-34 и десять Су-35С) и 14 учебно-боевых самолетов Як-130.



© ic.pics.livejournal.com Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер «11 красный»), построенный по гособоронзаказу на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО «Компания «Сухой») и поступивший в состав 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск). Декабрь 2018 года (с)

В числе поставленных в 2018 году Вооруженным Силам России самолетов:

14 истребителей Су-30СМ.

В течении 2018 года Иркутский авиационный завод (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» поставил Вооруженным Силам России 14 многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ. Из них 12, построенных в рамках контрактов 2012 года, поступили в состав ВКС России, а еще два были поставлены Морской авиации ВМФ России.

Все 12 поставленных по гособорозаказу 2018 года ВКС России истребителей Су-30СМ поступили в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Халино (Курск), в рамках перевооружения полка с бывших «алжирских» истребителей МиГ-29СМТ.

Первые четыре истребителя Су-30СМ по гособоронзаказу 2018 года прибыли в Халино 27 апреля 2018 года — самолеты с красными бортовыми номерами с «51» по «54» (серийные номера с 10МК5 1509 по 10МК5 1512), 3 июля прибыли еще два самолета с красными бортовыми номерами «55» и «56» ( серийные номера 10МК5 1515 и 10МК5 1516), 8 сентября прибыли четыре истребителя с красными бортовыми номерами «57», «58», «59» и «60» (регистрационные номера RF-81768, RF-81769, RF-81770 и RF-81771 соответственно, серийные номера с 10МК5 1517 по 10МК5 1520), 30 ноября поступил истребитель с бортовым номером «61 красный» (серийный номер 10МК5 1601), и 22 декабряпоступил последний истребитель Су-30СМ с бортовым номером «62 красный» (регистрационный номер RF-61773, серийный номер 10МК5 1602).

До того в 2017 году 14-й гвардейский истребительный авиационный полк получил 12 истребителей Су-30СМ постройки ИАЗ (красные бортовые номера с «71» по «82»), что позволило перевооружить с истребителей МиГ-29СМТ одну эскадрилью полка. Теперь общее количество Су-30СМ в полку достигло 24 и укомплектование полка двухэскадрильного состава было к концу 2018 года завершено.

Оба поставленных ИАЗ по гособорозаказу 2018 года Морской авиации ВМФ России истребителя Су-30СМ прибыли 1 июля в состав штурмовой эскадрильи 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск в Калининградской области (в октябре 2018 года эскадрилья была переведена с аэродрома Черняховск на аэродром Чкаловск в Калининграде). Самолеты имеют синие бортовые номера «76» (собственное название «Черняховск», серийный номер 10МК5 1513) и «77» (собственное название «Калининград», серийный номер 10МК5 1514). До того в состав 72-й авиабазы авиации Балтийского флота поступили шесть истребителей Су-30СМ — один (бортовой номер «70 синий») поступил туда в декабре 2016 года, еще пять самолетов Су-30СМ (синие бортовые номера с «71» по «75») были переданы туда в 2017 году.

Суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом к настоящему времени суммарно уже 92 истребителя Су-30СМ, а Морская авиация — 22 (всего 114).

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© ic.pics.livejournal.com Последний построенный для ВКС России на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация «Иркут» по гособоронзаказу 2018 года истребитель Су-30СМ (бортовой номер «62 красный», регистрационный номер RF-61773, серийный номер 10МК5 1602) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), Декабрь 2018 года. Самолет поступил в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Халино (Курск) © Николай Енин / wizarden.ru

12 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

В течении 2018 года Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО «Компания «Сухой» были сданы ВКС России 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Все 12 самолетов Су-34, построенных НАЗ по гособоронзаказу 2018 года, поступили для перевооружения 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск), ранее оснащенного фронтовыми бомбардировщиками Су-24М2.

Построенные по гособорозаказу 2018 года Су-34 поступили в состав 2-го гвардейского бомбардировочного полка 22 мая (два самолета с красными бортовыми номерами «07» и «08»), 29 мая (два самолета с красными бортовыми номерами «09» и «10»), 18 октября (два самолета с красными бортовыми номерами «11» и «12»), и по два самолета 6 декабря, 19 декабря и 22 декабря 2018 года (последние шесть, предположительно, имеют красные бортовые номера с «20» по «25»).

Ранее в конце 2017 года 2-й гвардейский бомбардировочный полк получил первые шесть бомбардировщиков Су-34, которые были изготовлены НАЗ по гособорозаказу 2017 года (красные бортовые номера с «01» по «06», причем последние два самолета поступили только в феврале 2018 года). При этом эти шесть самолетов, а также первые шесть Су-34 постройки 2018 года не прибывали к месту постоянной дислокации 2-го полка в Шагол, а были временно переданы в 4-й Государственный Центр Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке для переучивания летного состава 2-го бомбардировочного полка. Более того, в феврале 2018 года по завершении переучивания первые четыре самолета Су-34 полка, переданные в конце 2017 года (красные бортовые номера с «01» по «04») были переброшены в состав российской авиационной группировки на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Лишь с сентября 2018 года по январь 2019 года первые 12 бомбардировщиков Су-34, полученных 2-м полком, наконец, прибыли к месту постоянной дислокации в Шагол.

Судя по известным сообщениям, все шесть сданных НАЗ в декабре 2018 года самолетов Су-34 были переданы уже непосредственно в Шагол.

Все построенные в 2018 году на НАЗ 12 самолетов Су-34 были изготовлены в рамках контракта с Министерством обороны России от февраля 2012 года на 92 таких самолета. С поставкой в 2018 году 12 новых Су-34 общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года, достигло 82 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов — в 2014 году, еще 18 самолетов — в 2015 году, 16 — в 2016 году, 16 — в 2017 году, и теперь 12 — в 2018 году.

По итогам 2018 года общее количество Су-34, построенных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 126 единиц.

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© ic.pics.livejournal.com Один из последних фронтовых бомбардировщиков Су-34 (бортовой номер «24 красный»), построенных для ВКС России по гособоронзаказу 2018 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО «Компания «Сухой») и вошедший в состав 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск). Декабрь 2018 года

10 истребителей Су-35С.

В 2018 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО «Компания «Сухой» передал ВКС России десять истребителей Су-35С. Они были построены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С.

Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, и еще десять — в 2017 году. Из этого количества шесть самолетов Су-35С постройки 2016 года и все десять постройки 2017 года поступили в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии, для перевооружения полка с истребителей Су-27 и Су-27СМ.

В 2018 году поставки в 159-й полк были продолжены, и 13 июля в его состав поступили три новых Су-35С производства КнААЗ с красными бортовыми номерами «70», «71"и «72». Еще один новый Су-35С для 159-го полка был, предположительно, поставлен 22 октября (номер не установлен). С учетом того, что в ноябре 2017 и в июле 2018 года в состав 159-го полка поступили еще и четыре истребителя Су-35С постройки 2014 года из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре, то к концу октября 2018 года полное перевооружение 159-го гвардейского истребительного авиационного полка по штату 24 истребителя Су-35С было завершено.

Остальные шесть истребителей Су-35С постройки КнААЗ по гособоронзаказу 2018 года были сданы для перевооружения 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Сейчас 790-й полк, по известным данным, имеет в своем составе две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одну эскадрилью модернизированных истребителей Су-27СМ. Истребители Су-35С поступают для перевооружения эскадрильи истребителей Су-27СМ.

Первые два Су-35С для 790-го полка с красными бортовыми номерами «11» и «12» поступили 22 октября 2018 года на аэродром 159-го полка Бесовец. Во второй половине декабря в Бесовец прибыли еще два истребителя Су-35С с красными бортовыми номерами «14» и «16». По всей видимости, данные четыре самолета использовались в Бесовце для изучения личным составом 790-го авиационного полка.29 декабря последние два истребителя Су-35С программы 2018 года с красными бортовыми номерами «15» и «17», по всей видимости, проследовали уже непосоредственно в Хотилово, куда затем после Нового Года, видимо, прибыли и четыре других самолета с Бесовца.

С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 78 серийных самолетов Су-35С. С учетом 24 истребителей экспортной модификации Су-35, построенных в 2016-2018 годах и поставленных в Китай по контракту 2015 года, это дает 102 построенных серийных истребителя Су-35.

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© ic.pics.livejournal.com Один построенных по гособоронзаказу 2018 года Комсомольским-на-Амуре филиалом «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» ПАО «Компания «Сухой» истребителей Су-35С (бортовой номер «11 красный»), во время промежуточной посадки в Перми при перегоне из Комсомольска-на-Амуре, октябрь 2018 года. Самолет предназначен для 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области

14 учебно-боевых самолетов Як-130.

В 2018 году Иркутский авиационный завод (ИАЗ) ПАО «Корпорация «Иркут» поставил ВКС России 14 учебно-боевых самолетов Як-130. Однако только шесть из них являлись машинами постройки 2018 года, а остальные восемь самолетов были построены еще в 2017 году, но задержаны с передачей ВКС.

Все эти 14 самолетов стали последними машинами, построенными ИАЗ в рамках контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Первые десять самолетов Як-130 по данному контракту (машины с красными бортовыми номерами с «40» по «49» — серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.

Первые шесть самолетов Як-130 программы 2017 года также были переданы в Армавир в мае-июле 2017 года. Однако хотя с июня по ноябрь 2017 года на ИАЗ были облетаны еще восемь Як-130 для ВКС России (серийные номера с 1404 по 1411), однако ни один из них тогда сдан не был и на конец 2017 года все эти борта оставались в Иркутске. Передача самолетов Як-130 ВКС России была приостановлена в связи с проводившимися очередными доработками самолетов этого типа после имевших место сразу двух летных происшествий с Як-130 ВКС в один день 21 июня 2017 года.Передача самолетов Як-130 ВКС России была возобновлена только в 2018 году, когда ВКС в марте 2018 года получили четыре самолета постройки 2017 года с серийными номерами с 1404 по 1407 (красные бортовые номера «05», «06», «07» и «08» ), а в июне 2018 года получили еще четыре самолета, в том числе три постройки 2017 года с красными бортовыми номерами «30», «32» и «33» (серийные номера, соответственно, 1408, 1409 и 1410) и первый Як-130 постройки 2018 года (бортовой номер «34 красный», серийный номер 1412).

В июле 2018 года ИАЗ передал ВКС еще три самолета Як-130 с красными бортовыми номерами «31», «35» и «36» (предположительные серийные номера, соответственно, 1411, 1413 и 1414 — первый из них постройки 2017 года, а два других 2018 года), а 8 октября — три последних самолета программы 2018 года с красными бортовыми номерами «37», «38» и «39» (серийные номера 1415, 1416 и 1417).

При этом, по известным данным, десять переданных ВКС с июня по октябрь 2018 года самолетов Як-130 с красными бортовыми номерами с «30» по «39», поступили в состав учебной авиационной базы в Кущевской (Краснодарский край) КВВАУЛ имени А. К. Серова. База в Кущевской стала третьей учебной авиационной базой, получившей учебно-боевые самолеты Як-130, после учебных авиабаз того же КВВАУЛ в Борисоглебске и Армавире.

Общее количество серийных самолетов Як-130, поставленных Министерству обороны России, достигло 109 единиц — из них 12 первых двух серий были построены на АО «Нижегородский авиационный завод «Сокол», а еще 97 — на Иркутском авиационном заводе.

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© ic.pics.livejournal.com Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация «Иркут» по гособоронзаказу 2018 года учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер «36 красный», серйиный номер 1414) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), июль 2018 года

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2008-2018 годах



Табл3

© ic.pics.livejournal.com

Стоит отметить, что в январе 2018 года были также официально начаты летные испытания завершенного строительством на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени П.С. Горбунова ПАО «Туполев» для ВКС России модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название «Петр Дейнекин»). Фактически этот самолет совершил первый полет еще в конце 2017 года. Однако, по имеющейся информации, данный борт официально до сих пор не передан ВКС. Данный самолет Ту-160 с серийным номером 08-04 стал 35-м экземпляром Ту-160 (включая летные прототипы), построенным с 1981 года. Предыдуший достроенный на КАЗ бомбардировщик Ту-160 (серийный номер 08-03, бортовой номер «08», собственное название «Виталий Копылов») был передан Министерству обороны России в 2008 году.

Продолжались в 2018 году работы по модернизации боевых самолетов Вооруженных Сил России ряда типов. Наибольшие масштабы, видимо, имели работы по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 — в 2018 году до уровня МиГ-31БМ/БСМ, предположительно, были модернизированы 24 самолета (хотя, возможно, часть из последних еще не передана в войсковые части), кроме того, вероятно, несколько истребителей МиГ-31ДЗ было переоборудовано в самолеты-носители МиГ-31К ракетного комплекса «Кинжал» .

Также в 2018 году после завершения модернизации ВКС России были сданы один стратегический бомбардировщик Ту-160, четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МСМ, шесть истребителей Су-27СМ(3), четыре штурмовика Су-25СМ(3), один самолет радиолокационного дозора А-50У.

В декабре 2018 года были начаты летные испытания первого образца модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М.

Относительно поставок на экспорт, можно сказать, что, по нашей информации, в 2018 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 26 боевых самолетов новой постройки, в том числе 12 истребителей МиГ-29М/МиГ-29М2 в Египет, четыре истребителя Су-30СМ в Казахстан и десять истребителей Су-35 в Китай, а также четыре учебно-боевых самолета Як-130 (в Лаос).

Кроме того, четыре бывших в эксплуатации истребителя Су-30К (бывших индийских) были поставлены в Анголу. Возможно, что осуществлялись также передачи боевых самолетов из наличия для Сирии.

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2018 году небоевых самолетов, то таковых было поставлено пять — три пассажирских самолета новой постройки Ан-148-100Е и два самолета специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ-СБУС.

АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) в 2018 году передало ВКС России три последних (13-й, 14-й и 15-й) пассажирских самолета Ан-148-100Е по контракту на поставку 15 самолетов Ан-148-100, подписанному ВАСО (без участия ОАК) с Министерством обороны России в мае 2013 года. В 2018 году были сданы самолеты Ан-148-100Е с серийными номерами 43-10 (регистрационный номер RA-61733, первый полет 24 марта 2018 года), 44-01 (регистрационный номер RA-61734, первый полет11 июля) и 44-02 (регистрационный номер RA-61735, первый полет 17 октября 2018 года). Первый из этих самолетов в конце мая 2018 года был передан в состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа (Ростов-на-Дону). Два последних новых самолета Ан-148-100Е (с серийными номерами 44-01 и 44-02) должны были поступить в 390-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный на аэродроме Кольцово в Свердловской области.

После завершения контракта с Министерством обороны России на поставку 15 указанных самолетов дальнейшее строительство самолетов Ан-148 в Воронеже заморожено. Всего таким образом было построено 35 самолетов Ан-148 на ВАСО в Воронеже, и 47 самолетов семейства Ан-148/Ан-158 в целом (с учетом 12 единиц, построенных на Украине).

В 2018 году Министерству обороны России были сданы оба построеных на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова (филиале ПАО «Туполев») самолета специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ-СБУС по контракту 2015 года на две единицы. Самолеты были построены на КАЗ еще в 2017 году — борта с серийными номерами 529 (регистрационный номер RA-64529, первый полет в Казани 14 октября 2017 года) и 530 (регистрационный номер RA-64530, первый полет 1 декабря 2017 года).

Сдача их была произведена 26 марта и 20 июня 2018 года соответственно.

Возможно, что ВКС России в 2018 году получили несколько легких учебно-тренировочных самолетов Diamond DA42Т. АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург) в 2017 году передалоМинистерству обороны России три первых легких двухмоторных учебно-тренировочных самолета Diamond DA42Т (предположительные бортовые номера с «051» по «053»), собранных из машинокомплектов производства австрийской компании Diamond Aircraft Industries. Самолеты предназначены для использования в качестве учебно-тренировочных самолетов для подготовки курсантов военно-транспортной авиации ВКС России и, как заявлялось,являются первыми, поставленными по контракту Министерства обороны России на 35 машин. Однако в 2018 году сведения о сдаче самолетов Diamond DA42Т по данному контракту не публиковались (возможно ввиду политической чувствительности данных поставок в свете нынешней международной обстановки).

В 2018 году наметились подвижки в затянувшейся программе организации производства нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и машин на его основе на АО «Авиастар-СП» в Ульяновске. В 2018 году там после более чем трехлетнего перерыва были подняты в воздух серийные самолеты Ил-76МД-90А с серийными номерами 0109 (первый полет 7 ноября 2018 года) и 0110 (первый полет 22 декабря), однако оба до настоящего времени не сданы ВКС. Это второй и третий самолеты, построенные по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А. Показательно, что головной самолет Ил-76МД-90А по данному контракту (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654) был построен в Ульяновске еще в 2015 году и был сдан ВКС России в начале 2016 года, поступив в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново. Таким образом, к настоящему времени построено всего семь летных Ил-76МД-90А (с учетом прототипа 0101 и трех машин установочной партии)