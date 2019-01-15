На заводе «Карабашмедь» запускают новое оборудование

Завод «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») запустил второй из трех установленных в металлургическом цехе предприятия конвертеров Kumera.

Два новых конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый обеспечат увеличение объемов производства черновой меди на 15-20% по сравнению со старыми металлургическими агрегатами. Новое оборудование оснащено газоплотными и аспирационными напыльниками.

Третий 150-тонный конвертер Kumera войдет в строй в 2019 году, а старые будут демонтированы.

Для Карабаша завершение модернизации конвертерного участка будет означать беспрецедентное улучшение экологической обстановки. Отходящие газы металлургического производства с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на переработку в сернокислотный цех предприятия.

Установка современных конвертеров и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии «Карабашмедь» в соответствии с соглашением, которое в ноябре 2016 года завод подписал с министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.