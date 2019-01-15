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Модернизация

На заводе «Карабашмедь» запускают новое оборудование

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Завод «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») запустил второй из трех установленных в металлургическом цехе предприятия конвертеров Kumera.

Два новых конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый обеспечат увеличение объемов производства черновой меди на 15-20% по сравнению со старыми металлургическими агрегатами. Новое оборудование оснащено газоплотными и аспирационными напыльниками.

Третий 150-тонный конвертер Kumera войдет в строй в 2019 году, а старые будут демонтированы.

Для Карабаша завершение модернизации конвертерного участка будет означать беспрецедентное улучшение экологической обстановки. Отходящие газы металлургического производства с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на переработку в сернокислотный цех предприятия.

Установка современных конвертеров и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии «Карабашмедь» в соответствии с соглашением, которое в ноябре 2016 года завод подписал с министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.

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модернизация
  • Нет аватара termometrix
    15.01.1917:29:00

    И плюс и минус,потому что Россия тоже есть производители конвертеров.Справка ЮУМЗ.

    #1099954
  • Kor Chel
    15.01.1919:06:02

    Лет десять назад проезжал транзитом через Карабаш,и было это в июле.Уже на под’езде к городу листва на деревьях стала желтеть,а в самом городе вообще желтым-желто,как в октябре.Мне подсказали,что это и есть кислотный дождь,вернее его последствия.

    Очень хорошо,что больше такого там не будет

    #1099965
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