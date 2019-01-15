На заводе «Карабашмедь» запускают новое оборудование
Завод «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») запустил второй из трех установленных в металлургическом цехе предприятия конвертеров Kumera.
Два новых конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый обеспечат увеличение объемов производства черновой меди на 15-20% по сравнению со старыми металлургическими агрегатами. Новое оборудование оснащено газоплотными и аспирационными напыльниками.
Третий 150-тонный конвертер Kumera войдет в строй в 2019 году, а старые будут демонтированы.
Для Карабаша завершение модернизации конвертерного участка будет означать беспрецедентное улучшение экологической обстановки. Отходящие газы металлургического производства с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на переработку в сернокислотный цех предприятия.
Установка современных конвертеров и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии «Карабашмедь» в соответствии с соглашением, которое в ноябре 2016 года завод подписал с министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.
- seregin-s1
- 15.01.201916:46
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15.01.1917:29:00
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