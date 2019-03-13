В Кемеровской области ООО «Агро элит-инвест» области запустило тепличный комплекс

В Кемеровской области растёт производство тепличных овощей — по итогам 2018 года получено 8 тыс. 15 тонн свежей продукции, что на 40% превышает показатель 2017 года.

Ранее в регионе действовали 3 тепличных хозяйства: ОАО «Суховский», ООО «Адамант» и ООО «Колхоз им. Ильича». В 2018 году к ним добавились ещё 2: ООО «КДВ Яшкинские теплицы» и ООО «Агро Элит-Инвест». Последнее действует на базе бывшего тепличного хозяйства «Калтанское», возродив его после нескольких лет простоя. Производство было запущено в декабре 2018 года.

На сегодняшний день на предприятии получают 10-12 тонн огурцов в день. Работу на новом современном производстве получили около 100 человек. Продукция поставляется также в соседние регионы — Алтайский и Красноярский края, Новосибирскую, Иркутскую области.

Производственная мощность первой очереди — 320-360 т огурцов в месяц, площадь — 5 га. В дальнейшем инвестор планирует строительство второй очереди теплиц площадью 6 га.