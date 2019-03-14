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В Адыгее открыт цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки

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Цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки создано в Адыгее на базе молзавода «Новый». Объем инвестиций составил около 250 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.

В новом цехе ежесуточно перерабатывается 200 тонн сырой сыворотки, мощности оборудования позволяют увеличить эти объемы вдвое. При этом перерабатывается сыворотка не только самого молзавода, но и других предприятий молочной отрасли, что благоприятно влияет на экологию Адыгеи и Краснодарского края.

Ранее в Адыгее сухую деминерализованную молочную сыворотку выпускал только Гиагинский молочный комбинат. С открытием нового цеха производство сухой сыворотки увеличилось в два раза. Она реализуется для производства кондитерских изделий и кормов.

В целом, в 2018 году на молзаводах Адыгеи проведена реконструкция, которая увеличила их мощности на 37%.

  •  © www.instagram.com

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Адыгея, Северный Кавказ, переработка молока
  • Нет аватара Maggey
    14.03.1915:53:48

    Ух ты ! Если я правильно понял то это получается делают сухой сывороточный белок (протеин) ??? Концентрат, изолят или гидролизат?

    Отредактировано: Maggey~15:54 14.03.19
    #1115028
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