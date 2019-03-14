В Адыгее открыт цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки

Цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки создано в Адыгее на базе молзавода «Новый». Объем инвестиций составил около 250 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.

В новом цехе ежесуточно перерабатывается 200 тонн сырой сыворотки, мощности оборудования позволяют увеличить эти объемы вдвое. При этом перерабатывается сыворотка не только самого молзавода, но и других предприятий молочной отрасли, что благоприятно влияет на экологию Адыгеи и Краснодарского края.

Ранее в Адыгее сухую деминерализованную молочную сыворотку выпускал только Гиагинский молочный комбинат. С открытием нового цеха производство сухой сыворотки увеличилось в два раза. Она реализуется для производства кондитерских изделий и кормов.

В целом, в 2018 году на молзаводах Адыгеи проведена реконструкция, которая увеличила их мощности на 37%.