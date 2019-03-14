Трансмашхолдинг отправил вагоны метро в Екатеринбургский метрополитен

Трансмашхолдинг передал метрополитену Екатеринбурга 8 новых вагонов серии 81-717.6/714.6, изготовленных на АО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Договор на поставку 4 головных и 4 промежуточных вагонов метро был подписан в начале 2019 года.

Вагоны серии 81-717.6/714.6 самым современным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности движения.

Дверной проем оборудован предупреждающим бортовым сигнализатором о закрытии. Раздвижные двери оборудованы системой автоматического открытия при наличии препятствия между створками («системой противозажатия»). В торцевой части головного вагона оборудовано место для маломобильных пассажиров. В поездах осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер передается на монитор в кабине машиниста. В пассажирском салоне установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные из нержавеющей стали.В кабине машиниста установлен современный пульт управления. Кресло машиниста с вибропоглащением имеет возможность регулировки по высоте, горизонтали и углу наклона спинки. Кабина управления оборудована климатической системой.

Для внутренней отделки кабины и салонов применены современные трудногорючие и огнезащищенные материалы.

Новые вагоны можно объединять в составы с уже имеющимися в Екатеринбургском метрополитене (парк состоит из поездов 81-717/714 и их модификаций).

Метровагонмаш сотрудничает с метрополитеном Екатеринбурга с 2011 года.