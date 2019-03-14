Добавить статью
Транспорт и логистика

Трансмашхолдинг отправил вагоны метро в Екатеринбургский метрополитен

  •  © www.metalinfo.ru

Трансмашхолдинг передал метрополитену Екатеринбурга 8 новых вагонов серии 81-717.6/714.6, изготовленных на АО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Договор на поставку 4 головных и 4 промежуточных вагонов метро был подписан в начале 2019 года.

Вагоны серии 81-717.6/714.6 самым современным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности движения.

Дверной проем оборудован предупреждающим бортовым сигнализатором о закрытии. Раздвижные двери оборудованы системой автоматического открытия при наличии препятствия между створками («системой противозажатия»). В торцевой части головного вагона оборудовано место для маломобильных пассажиров. В поездах осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер передается на монитор в кабине машиниста. В пассажирском салоне установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные из нержавеющей стали.В кабине машиниста установлен современный пульт управления. Кресло машиниста с вибропоглащением имеет возможность регулировки по высоте, горизонтали и углу наклона спинки. Кабина управления оборудована климатической системой.

Для внутренней отделки кабины и салонов применены современные трудногорючие и огнезащищенные материалы.

Новые вагоны можно объединять в составы с уже имеющимися в Екатеринбургском метрополитене (парк состоит из поездов 81-717/714 и их модификаций).

Метровагонмаш сотрудничает с метрополитеном Екатеринбурга с 2011 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.metalinfo.ru/ru/news/107642

Трансмашхолдинг, вагоностроение
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Sniper66
    16.03.1914:26:44

    Надеюсь завод этот тип вагонов допилил и в Екатеринбурге не будет того что с ними творилось в Москве. Кстати основной источник глюков, насколько я помню, был как раз тот самый сигнализатор дверей.

    Вообще не понимаю смысла закупки новых вагонов этого типа, после них сменилось уже четыре поколения. Если только Екатеринбург планирует до этой же версии модернизировать свой существующий парк 714-х.

    #1115416
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,