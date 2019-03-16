Взлетел третий самолёт МС-21!

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Сегодня 16 марта 2019 г, с аэродрома Иркутского авиационного завода (корпорация «Иркут»), совершил свой первый полёт третий опытный образец нового российского ближне-среднемагистрального самолёта МС-21-300.

Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3,5 тыс. метров при скорости до 500 км/час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. Самолёт с регистрационным номером 73054 и заводским МС.0004 первый борт МС-21 с пассажирским салоном.