Взлетел третий самолёт МС-21!
Сегодня 16 марта 2019 г, с аэродрома Иркутского авиационного завода (корпорация «Иркут»), совершил свой первый полёт третий опытный образец нового российского ближне-среднемагистрального самолёта МС-21-300.
Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3,5 тыс. метров при скорости до 500 км/час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. Самолёт с регистрационным номером 73054 и заводским МС.0004 первый борт МС-21 с пассажирским салоном.
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