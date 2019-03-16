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Авиация

Взлетел третий самолёт МС-21!

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня 16 марта 2019 г, с аэродрома Иркутского авиационного завода (корпорация «Иркут»), совершил свой первый полёт третий опытный образец нового российского ближне-среднемагистрального самолёта МС-21-300.

Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3,5 тыс. метров при скорости до 500 км/час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. Самолёт с регистрационным номером 73054 и заводским МС.0004 первый борт МС-21 с пассажирским салоном.

  •  © Фото из открытых источников

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Авиация, МС-21, ПАО "Корпорация "Иркут", ОАК
  • Птичка Грач Птичка Грач
    16.03.1908:28:50

    отличная новость     проект живет и развивается не взирая на    

    #1115377
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      16.03.1911:46:19

      А чего ему не развиваться. Уже закупленных запасов композита ещё на 6 лайнеров хватить. А там и наш композит подтянется.

      #1115388
      • Нет аватара Ветер
        16.03.1913:26:04

        композит не закупали, его делают из составляющих, часть которых — импорт… композит — это несколько веществ, с различными свойствами, соединенных в одном изделии в процессе изготовления… примеры: углепластик, стеклопластик, фанера, дельта-древесина и много-много других… если вы купите кусок углепластика, то на сегодня нет технологий, что бы сделать из него например цельное углепластиковое крыло самолета… можно сделать только из составляющих — углеволокно или его разновидность (препрег) и смола, все это помещается в форму, запекается в печи под давлением, и получается композитное крыло… и все это делается у нас в России, на наших заводах и фабриках…

        Отредактировано: Ветер~13:32 16.03.19
        #1115402
        • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
          16.03.1914:20:50

          самые качественные составляющие делают в Японии — вот они и попали под санкции. То, что у нас осталось хватит самолётов на 6.

          #1115414
          • Нет аватара Igor_U
            16.03.1914:59:16

            самые качественные составляющие делают в Японии — вот они и попали под санкции

            Что такое «самые качественные»?

            Из интервью представителя Аэрокомпозит — закупали материалы бельгийской Solvay, производимые на американских заводах.

            #1115423
            • Нет аватара Solncevorot
              16.03.1916:42:17

              Это означает, что комментаторы наслушаются всяких кусков отовсюду, и потом вываливают вперемешку вранье с правдой помноженным на коэффициент своей некомпетентности.

              #1115432
            • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
              16.03.1918:53:39

              Некоторые компоненты для композитов, используемых при создании крыла и части киля МС-21, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries.

              В конце декабря 2018 года в цехах Иркутского авиационного завода завершилась постройка третьего самолета МС-21-300, который сейчас передан на летные испытания. Еще один самолет находится в работе. Оставшийся запас композитов рассчитан на сборку еще шести самолетов.

              «Из интервью представителя Аэрокомпозит — закупали материалы бельгийской Solvay, производимые на американских заводах…» — как видите,не только в Solvay, а в Hexcel и Toray Industries (и тоже из интервью представителя ульяновского Аэрокоппозит). Самые качественные компоненты производят в Японии — ее продукцией пользуется все авиапроизводители мира.

              Точнее:

              Систему материалов для крыла МС-21 поставляла американская компания Суtec Industries (несколько лет назад её купила бельгийская Solvay), а волокно — японская фирма Toho-Tenax. При этом надо сказать, что Solvay, Hexcel и Тогау контролируют две трети мирового рынка композитов высокого класса. И есть ещё такие компании, как Toho-Tenax и Mitsubishi, DowAksa, Formoza, которые делают преимущественно волокна.

              Отредактировано: Сергей Ивженко~19:02 16.03.19
              #1115440
              • Нет аватара Igor_U
                16.03.1919:01:13

                Некоторые компоненты для композитов, используемых при создании крыла и части киля МС-21, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries.

                как видите,не только в Solvay, а в Hexcel и Toray Industries (и тоже из интервью представителя Аэрокоппозит).

                Вы интервью читали вообще прежде чем опровергать мои слова?

                Цитата из интервью:

                С Toray мы не работали. С Hexcel взаимодействовали на начальном этапе, но позднее переключились на альтернативных поставщиков. Мы используем продукцию Solvay.

                Отредактировано: Igor_U~19:02 16.03.19
                #1115442
                • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
                  16.03.1920:08:45

                  Где вы видели, что я вас опровергаю? Я дополняю.

                  «переключились на альтернативных поставщиков» из США же и Японии.

                  Интервью гендиректора Аэрокомпозита Анатолия Гайданского, на которое вы ссылаетесь, я читал. С Hexcel всё же работали, как вами выяснилось. Теперь на счет Toray.

                  Я привел слова из интервью гендиректора Института новых углеродных материалов и технологий Виктора Авдеева. На основе технологий и материалов этого института,Росатомом(Umatex), ВИАМ как раз и работает Аэрокомпозит.

                  Если Аэрокомпозит не работал с Toray, то это не значит, что с ними не работали организации, разрабатывающие материалы и технологии для Аэрокомпозита.

                  По поводу Solvay. Суtec Industries несколько лет назад купила бельгийская Solvay. Поменяла американская фирма владельца, то есть это американская Суtec Industries, принадлежащая бельгийской Solvay (это как SolidWorks — фирма американская, а принадлежит французской Dassault Systemes), поэтому и производство на «американских заводах».

                  Отредактировано: Сергей Ивженко~21:17 16.03.19
                  #1115452
                  • Нет аватара Igor_U
                    17.03.1907:59:54

                    Изначально Вы пишите:

                    самые качественные составляющие делают в Японии — вот они и попали под санкции. То, что у нас осталось хватит самолётов на 6.

                    Тогда вопрос — если от поставок японских фирм отказались — поставок нет (уже, видимо, длительное время) — то под какие санкции могут попасть эти поставки? Как-то не логично.

                    Основной поставщик не японская Solvay с не японским производством, продукция которого попала под американские санкции (в особенности потому что производство на территории США).

                    как видите,не только в Solvay, а в Hexcel и Toray Industries
                    Я привел слова из интервью гендиректора Института новых углеродных материалов и технологий Виктора Авдеева.

                    Не увидел где именно цитата его слов.

                    Кто и где сказал о применении японских материалов и Toray?

                    Отредактировано: Igor_U~08:01 17.03.19
                    #1115495
          • Нет аватара sdelanok
            16.03.1916:22:33

            Сейчас российские углеродные волокна имеют прочность 4,9 ГПа. Вообще-то в этом деле прочность не единственная характеристика и не самая важная. Но тем не менее, например, у Cytec она 6 ГПа. Но мы по праву можем гордиться и даже похвастаться тем, что после испытаний композитов, созданных из отечественного углеродного волокна и наших связующих, выяснилось, что их прочность при сжатии после ударных воздействий на 15 процентов выше, чем у композитов, сделанных из материалов Cytec. И это при том, что сами импортные волокна гораздо более прочные, чем наши. Вот насколько удачно мы подобрали систему материалов!

            aviation21. ru/v-konstrukcii-ms-21-budut-tolko-rossijskie-kompozitnye-materialy/

            Отредактировано: sdelanok~16:23 16.03.19
            #1115429
          • Нет аватара Johnny Mnemonic
            16.03.1916:28:48

            самые качественные )))) ржанул вголосину спасибо

            #1115430
            • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
              16.03.1919:05:39

              Solvay, Hexcel и Тогау контролируют две трети мирового рынка композитов высокого класса. Высокого класса — это и есть самые качественные    .

              Есть материалы китайские — это относительно не качественные. То есть изделия получаются (при заданных прочностных характеристиках) раза в два тяжелее. Вот это и есть ржака.

              Отредактировано: Сергей Ивженко~21:13 16.03.19
              #1115443
              • Нет аватара alvi
                16.03.1919:48:44

                Есть материалы китайские — это не качественные. То есть изделия получаются (при заданных прочностных характеристиках) раза в два тяжелее и, соответственно толще. Вот это и есть ржака.

                Не надо так пренебрежительно относиться к китайцам.

                полиакрилонитрил, из которого делают наши композиты, закупается в Китае.

                Вот такие пока пироги. И волокна 6 ГПа пока нет, надеюсь только официально.

                #1115450
                • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
                  16.03.1921:08:58

                  Да я и не отношусь пренебрежительно. Я про только те материалы, которые исследовали в ИНУМиТ (по словам работников этого института), и они не относятся к высококлассным, к сожалению.

                  Отредактировано: Сергей Ивженко~21:12 16.03.19
                  #1115458
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    16.03.1908:49:18

                               

    и плюсик в карму

    #1115379
  • Нет аватара Захарка
    16.03.1911:04:52

    Шикардос!    

    P. S. А Таскаев то ещё хиппует, клюшка    

    #1115385
  • Нет аватара Toplevel
    16.03.1911:07:50

    Это фейк          

    Отредактировано: Toplevel~11:08 16.03.19
    #1115386
  • Vovantro Vovantro
    16.03.1912:07:45

    А вот и видяшечку Иркутчане подкинули: youtu.be/jDqt0xr3o1A    

    Интересно. Крыло у него с нашими композитами уже или ещё нет?    

    Отредактировано: Vovantro~12:10 16.03.19
    #1115390
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      16.03.1919:07:31

      Нет, не с нашими композитами. Еще штук 6 МС-21 будет не с нашими композитами.

      #1115445
  • Комментарий удален
  • Нет аватара senima56
    16.03.1912:10:16

    Хорошая новость! Поздравляем разработчиков. Есть вопросы: Когда, наконец ИЛ-112 взлетит? И про ИЛ-114 что-то всё затихло…

    #1115392
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    16.03.1912:10:28

    Тем временем «Правительство предложило авиакомпании „Победа“ купить российские самолеты МС-21 вместо Boeing 737 MAX»

    #1115393
    • Нет аватара Ильюшин 62
      16.03.1912:19:16

      Ну, МС-21 ещё построить надо

      #1115395
      • Нет аватара Solncevorot
        16.03.1916:57:10

        А максы к полетам запрещены и есть подозрения, что надолго, и что в будущем этот самолет будет или слишком опасным, или сильно ухудшит свои ТТХ.

        #1115434
        • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
          16.03.1919:08:49

          Насколько надолго, и откуда такие подозрения?

          #1115446
          • Нет аватара Solncevorot
            16.03.1919:20:42

            737Мах получили путем глубокой модернизации глубоко устаревшего планера. Впендюрили новые двигатели с большим трудом, из-за чего стабильность горизонтального полета обеспечивается не сама-собой, а при помощи подруливания электронной системой управления. Система управления дважды за 4 месяца вышла из строя и угробила два самолета с людьми.

            Много найдется пассажиров, готовых летать на таком самолете?

            #1115447
            • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
              16.03.1921:05:58

              Дело не в «устаревшем» планере. На всех самолётах надо «подруливать». Другое дело, что в пресловутую авионику, а по-русски БРЭО, закрались ошибки. Обещают исправить за месяц. А на деле месяца 2-3 провозятся.

              Судя по СМИ, у этих самолётов есть проблема в необычном опрокидывающем моменте при малых скоростях (то есть нос задирают посильнее, чем обычно) при увеличении тяги, что характерно при заходе на второй круг при посадке. В компенсации этого что-то и не учли.

              #1115457
              • Нет аватара Solncevorot
                16.03.1921:48:53

                Дело не в «устаревшем» планере.

                Дело в том, что вместо того, чтобы заново сконструировать самолет, взяли старую модель, много новых компонентов, и попытались это как-то скрестить.

                Следствие — две аварии в течение менее полугода на ровном месте.

                Можно исправить, да. Еще одним комплектом костылей к этому монстру Франкенштейна.

                #1115461
              • Нет аватара kerosene
                17.03.1908:24:50

                Нет. На старую модель планера впендюрили новые более тяжелые двигатели, которые к тому же пришлось сильно выдвинуть вперед. Из-за этого сместился центр масс самолета и чтобы он нормально летал, электронная система постоянно «подруливает». На нормальных самолетах такого нет по причине полной ненадобности.

                #1115496
  • Сергей Барановский
    16.03.1912:18:39

    Интересно, а какое и чье у него ПО (программное обеспечение)? С учетом недавней катастрофы Боинга это актуальный вопрос.

    #1115394
    • Юрий Липатов
      16.03.1912:36:06

      Для нижнего расположения двигателей характерно при увеличении тяги самолёт начинает задирать нос. Суперджет же летает как-то на софте.

      Отредактировано: Юрий Липатов~12:36 16.03.19
      #1115399
  • Нет аватара Bars
    16.03.1912:32:32

    Ляпота.   

    #1115398
  • Игорь Brick
    16.03.1913:29:04

    Это первый летный образец с установленным полностью пассажирским салоном. Скорее всего, именно он полетит в Ле-Бурже.

    #1115404
  • Нет аватара Сергей К.
    16.03.1913:52:24

    Отлично!    

    Даешь ПД-14!

    Отредактировано: Сергей К.~13:53 16.03.19
    #1115408
  • rvk rvk
    16.03.1913:53:55

    Никто оне говорит какие двигатели под крылом

    #1115409
  • Е.Юрий Е.Юрий
    16.03.1914:40:04

       Красавец!    Скорее бы вместо Брата Вити увидеть родные ПД-14.

    #1115419
  • Нет аватара mrrhyde
    16.03.1915:43:06

    «Звезда» уже в этом году обещает модель МС-21 в масштабе 1:144 выпустить. Правда, интересно, с какими движками?

    #1115426
  • Алексей Маскальченко Алексей Маскальченко
    16.03.1920:31:10

    Почему на борту 004? если это 3-и летный. На первых двух Вроде 001 и 002.

    #1115453
    • Нет аватара КАМИЛЬ
      16.03.1921:21:26

      Алексей Маскальченко, 004 это не номер лётного экземпляра. Это номер фюзеляжа по счету созданного. Один из фюзеляжей находится на статических испытаниях. Посмотрите на викискладе. Думаю,там можно все это найти и разобраться.

      #1115460
  • Нет аватара Bars
    16.03.1921:10:27

    Надо было написать — «Ы», что бы ни кто не догадался.   

    #1115459
  • Нет аватара BRO
    16.03.1923:05:53

    Скоро отечественный двигатель и композиты будут использованы в этом самолёте.Так подумать Россия единственная страна в мире кто будет делать самолет почти полностью из отечественных комплектующих и на мировом уровне. А то что останется можно будет заменить в будущем, если появится такая необходимость.

    #1115467
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