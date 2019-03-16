В Нижегородской области запущено производство тальконаполненного полипропилена

ДПО «Пластик» (Дзержинск, Нижегородская область) запустило производство тальконаполненного полипропилена, сообщает пресс-служба компании.

Новый минералонаполненный композит изготавливается методом грануляции и компаундирования полиолефинов с наполнением тальком с содержанием наполнителя от 10% до 40%.

Композит может использоваться в автомобилестроении при изготовление амортизаторов, деталей окон, бамперов и других частей, при производстве товаров народного потребления, в том числе производстве хозяйственных товаров, товаров для дома и сада.

ДПО «Пластик» работает с 1965 года. Предприятие специализируется на производстве гибких упаковочных материалов, пленок, экструзионных изделий, пластикатов ПВХ и композитных изделий.