В Нижегородской области запущено производство тальконаполненного полипропилена
ДПО «Пластик» (Дзержинск, Нижегородская область) запустило производство тальконаполненного полипропилена, сообщает пресс-служба компании.
Новый минералонаполненный композит изготавливается методом грануляции и компаундирования полиолефинов с наполнением тальком с содержанием наполнителя от 10% до 40%.
Композит может использоваться в автомобилестроении при изготовление амортизаторов, деталей окон, бамперов и других частей, при производстве товаров народного потребления, в том числе производстве хозяйственных товаров, товаров для дома и сада.
ДПО «Пластик» работает с 1965 года. Предприятие специализируется на производстве гибких упаковочных материалов, пленок, экструзионных изделий, пластикатов ПВХ и композитных изделий.
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- Корбен Далас
- 16.03.201919:06
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