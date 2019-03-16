Где в России делают датчики уровня топлива для машин. Фоторепортаж о ГК «ЭСКОРТ»
Репортаж о группе компаний «ЭСКОРТ» из Казани, являющейся ведущим российским производителем контрольно-измерительных устройств для систем спутникового GPS/Глонасс мониторинга транспорта: датчиков уровня топлива, датчиков контроля механизмов и материалов для дорожной, строительной, коммунальной и сельскохозяйственной и другой спец. техники.
Более 250 тысяч транспортных средств оснащены датчиками «Эскорт» по всему миру.
Свою историю компания ведёт с 2004 года. Именно в этот год Владимир Дмитриев и Марат Бикмуллин взяли и создали компанию «Сакура эскорт», которая должна была заниматься спутниковым мониторингом транспорта, а по сути, выполнять функцию дополнительной охраны автомобилей. На тот момент это была уникальная услуга — круглосуточный диспетчерский центр: оператор 24 часа 7 дней в неделю на экране монитора наблюдал за транспортом, взятым под охрану. Если вдруг ЧП с машиной, при нажатии тревожной кнопки в машине к месту её нахождения тут же выезжал наряд милиции. На первых порах эта тема была востребована у владельцев дорогих иномарок, потом рынок стал постепенно расширяться и за счёт транспортных компаний. Ведь желание водителей обмануть своего работодателя всегда была актуальна, кто левые рейсы брал на подработку, а кто топливо сливал себе в прибыль. Так вот праздник у них закончился, благодаря инициативе этих ребят.2.На начальном пути штат компании состоял всего из 12 человек. Прошло несколько лет, и они от простого интегратора, занимающегося продажей и внедрением оборудования для систем мониторинга транспорта от различных производителей, решаются в 2009 году на уже собственное производство датчиков уровня топлива «Эскорт ТД-500». Одним из первых серьёзных клиентов стал Ликинский автобусный завод «Лиаз». Они отгружали свои датчики прямо на его конвейерную ленту. В месяц порядка 7 тысяч штук получалось.
3.Самое интересное то, хоть в это и сейчас трудно поверить, свой первый экспериментальный экземпляр топливного датчика они собрали из кофейной банки и водопроводных труб. А он и то был лучше всех других аналогов, представленных на тот момент на российском рынке. Россия всегда славилась Кулибиными. Их датчик показывал погрешность на топливном баке в 5 процентов, а у конкурентов она равнялась около 20%. Поэтому и не удивительно, что появился спрос, хороший товар сам себя продаёт.
4. Конструкторский отделДальше больше — своё конструкторское бюро, экспортный отдел, первые датчики со встроенным SIM-чипом, а потом и со сменной SIM-картой, а в прошлом году новая высота — запуск в серийное производство беспроводного датчика уровня топлива «Эскорт ТД-BLE» с Bluetooth технологией передачи данных. Что касается географии, с каждым годом флажков на карте становилось всё больше и больше. Уже в 53 странах можно встретить этих помощников-контролеров, особенно хочется отметить Восточную Европу и Латинскую Америку (тут вообще эта тема на стадии зарождения, потенциал роста может достигать в 200-300%), очень перспективные и в тоже время разные рынки.
5.На данный момент они обосновались на производственной площади свыше 2000 м2. Всё производство разделено на несколько участков. Что касается продаж, то у них в друзьях более 450 интеграторов, дистрибьюторов и дилеров по всему миру. Кроме этого, идут прямые поставки на конвейерные линии крупнейших российских предприятий — «Ростсельмаш», «Лиаз», «ГАЗ», «ПАЗ»
6. Слесарный цех, начало-начал. Здесь шаманят над корпусом будущих датчиков.7. Участок SMD пайки, тут рождается начинка этих приборов контроля. 8.
9.10. И, наконец, на участке сборки происходит свидание всех комплектующих11.Для справки. Датчик уровня топлива (ДУТ) — представляет собой интеллектуальное устройство, предназначенное для измерения уровня топлива в баках транспортных средств или стационарных емкостей. Они подключается к терминалу, который считывает измеренные датчиком показания и переводит их в литры или проценты. В отличие от проточных расходомеров топлива, емкостные датчики уровня не врезаются в топливную магистраль и не влияют на работу двигателя, а также позволяют точно определять время и объем заправок и сливов, что невозможно при использовании расходомеров топлива. Данная тема, как и всё высокотехнологичное, пришло к нам из оборонки. Первые такие адаптированные отечественные устройства на нашем рынке стали появляться в 2004 году, конечно, они были сильно проще, чем сейчас.
12.13.14.15.16. Сейчас в компании работает более 150 человек.17.18. Мы практически на финише — Участок контроля.Есть несколько этапов тестирования готовых датчиков. Ну, во-первых, визуальный контроль на всех этапах и общая проверка партии, во-вторых вибростенд готов взять на себя поиск слабаков, далее термоиспытания, дальше немного пугают током. И только после этого каждое изделие заслуживает проверку в топливе. Короче говоря, огонь-вода-медные трубы!
19.Сегодня их сила в универсальности. Своим клиентам они готовы поставлять, как различные топливные датчики, так и другого назначения собственного производства. Их продукция, например, помогает контролировать углы наклона ковша, у экскаваторщиков, а на сельхозтехнике — сколько комбайн собрал зерна с определенного участка поля
20.А вот и та самая красавица — метеостанция «Сокол-М». Она способна автоматически мониторить сразу несколько параметров: температуру воздуха, температуру почвы, относительную влажность воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков. В её корпусе моноблока размещены различные блоки-измерители, а также есть web-камера, которая фотоет все погодные явления в точке наблюдения. А ещё в ней имеется встроенная солнечная батарея, которая позволяет осуществлять автономную работу на протяжении всего сезона. «Сокол-М» настолько хороша, что способна выдавать точный прогноз погоды на 3 дня с вероятностью 95%. Кстати, это единственная в своём роде метеостанция, которая придумана, запатентована и произведена в России, в том числе её программная часть.
- Великоросс
- 16.03.201923:52
- 15
17.03.1913:38:30
17.03.1919:43:43
17.03.1920:06:27
17.03.1920:26:38
17.03.1920:54:47
17.03.1921:06:01
17.03.1922:32:55
17.03.1921:22:22
17.03.1921:23:15
17.03.1914:17:10
17.03.1915:36:58
17.03.1917:11:31
17.03.1920:06:52
17.03.1921:53:23
17.03.1922:12:27