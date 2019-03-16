Добавить статью
Производство

Где в России делают датчики уровня топлива для машин. Фоторепортаж о ГК «ЭСКОРТ»

  • IMG_9524
  • IMG_9524
  •  © farm2.staticflickr.com

Репортаж о группе компаний «ЭСКОРТ» из Казани, являющейся ведущим российским производителем контрольно-измерительных устройств для систем спутникового GPS/Глонасс мониторинга транспорта: датчиков уровня топлива, датчиков контроля механизмов и материалов для дорожной, строительной, коммунальной и сельскохозяйственной и другой спец. техники.

Более 250 тысяч транспортных средств оснащены датчиками «Эскорт» по всему миру.

Свою историю компания ведёт с 2004 года. Именно в этот год Владимир Дмитриев и Марат Бикмуллин взяли и создали компанию «Сакура эскорт», которая должна была заниматься спутниковым мониторингом транспорта, а по сути, выполнять функцию дополнительной охраны автомобилей. На тот момент это была уникальная услуга — круглосуточный диспетчерский центр: оператор 24 часа 7 дней в неделю на экране монитора наблюдал за транспортом, взятым под охрану. Если вдруг ЧП с машиной, при нажатии тревожной кнопки в машине к месту её нахождения тут же выезжал наряд милиции. На первых порах эта тема была востребована у владельцев дорогих иномарок, потом рынок стал постепенно расширяться и за счёт транспортных компаний. Ведь желание водителей обмануть своего работодателя всегда была актуальна, кто левые рейсы брал на подработку, а кто топливо сливал себе в прибыль. Так вот праздник у них закончился, благодаря инициативе этих ребят.2.

  • IMG_9736
  • IMG_9736
  •  © farm2.staticflickr.com

На начальном пути штат компании состоял всего из 12 человек. Прошло несколько лет, и они от простого интегратора, занимающегося продажей и внедрением оборудования для систем мониторинга транспорта от различных производителей, решаются в 2009 году на уже собственное производство датчиков уровня топлива «Эскорт ТД-500». Одним из первых серьёзных клиентов стал Ликинский автобусный завод «Лиаз». Они отгружали свои датчики прямо на его конвейерную ленту. В месяц порядка 7 тысяч штук получалось.

3.

  • IMG_9750
  • IMG_9750
  •  © farm2.staticflickr.com

Самое интересное то, хоть в это и сейчас трудно поверить, свой первый экспериментальный экземпляр топливного датчика они собрали из кофейной банки и водопроводных труб. А он и то был лучше всех других аналогов, представленных на тот момент на российском рынке. Россия всегда славилась Кулибиными. Их датчик показывал погрешность на топливном баке в 5 процентов, а у конкурентов она равнялась около 20%. Поэтому и не удивительно, что появился спрос, хороший товар сам себя продаёт.

4. Конструкторский отдел

  • IMG_9809
  • IMG_9809
  •  © farm2.staticflickr.com

Дальше больше — своё конструкторское бюро, экспортный отдел, первые датчики со встроенным SIM-чипом, а потом и со сменной SIM-картой, а в прошлом году новая высота — запуск в серийное производство беспроводного датчика уровня топлива «Эскорт ТД-BLE» с Bluetooth технологией передачи данных. Что касается географии, с каждым годом флажков на карте становилось всё больше и больше. Уже в 53 странах можно встретить этих помощников-контролеров, особенно хочется отметить Восточную Европу и Латинскую Америку (тут вообще эта тема на стадии зарождения, потенциал роста может достигать в 200-300%), очень перспективные и в тоже время разные рынки.

5.

  • IMG_9804
  • IMG_9804
  •  © farm2.staticflickr.com

На данный момент они обосновались на производственной площади свыше 2000 м2. Всё производство разделено на несколько участков. Что касается продаж, то у них в друзьях более 450 интеграторов, дистрибьюторов и дилеров по всему миру. Кроме этого, идут прямые поставки на конвейерные линии крупнейших российских предприятий — «Ростсельмаш», «Лиаз», «ГАЗ», «ПАЗ» и т. д.

6. Слесарный цех, начало-начал. Здесь шаманят над корпусом будущих датчиков.

  • IMG_9685
  • IMG_9685
  •  © farm2.staticflickr.com

7. Участок SMD пайки, тут рождается начинка этих приборов контроля.

  • IMG_0017т
  • IMG_0017т
  •  © farm2.staticflickr.com

8.

  •  © farm2.staticflickr.com

9.

  • IMG_9509
  • IMG_9509
  •  © farm2.staticflickr.com

10. И, наконец, на участке сборки происходит свидание всех комплектующих

  • IMG_9689
  • IMG_9689
  •  © farm2.staticflickr.com

11.

  • IMG_9332
  • IMG_9332
  •  © farm2.staticflickr.com

Для справки. Датчик уровня топлива (ДУТ) — представляет собой интеллектуальное устройство, предназначенное для измерения уровня топлива в баках транспортных средств или стационарных емкостей. Они подключается к терминалу, который считывает измеренные датчиком показания и переводит их в литры или проценты. В отличие от проточных расходомеров топлива, емкостные датчики уровня не врезаются в топливную магистраль и не влияют на работу двигателя, а также позволяют точно определять время и объем заправок и сливов, что невозможно при использовании расходомеров топлива. Данная тема, как и всё высокотехнологичное, пришло к нам из оборонки. Первые такие адаптированные отечественные устройства на нашем рынке стали появляться в 2004 году, конечно, они были сильно проще, чем сейчас.

12.

  • IMG_9457
  • IMG_9457
  •  © farm2.staticflickr.com

13.

  • IMG_9595
  • IMG_9595
  •  © farm2.staticflickr.com

14.

  • IMG_9345
  • IMG_9345
  •  © farm2.staticflickr.com

15.

  • IMG_9454
  • IMG_9454
  •  © farm2.staticflickr.com

16. Сейчас в компании работает более 150 человек.

  • IMG_9396
  • IMG_9396
  •  © farm2.staticflickr.com

17.

  • IMG_9367
  • IMG_9367
  •  © farm2.staticflickr.com

18. Мы практически на финише — Участок контроля.

  • IMG_9261
  • IMG_9261
  •  © farm2.staticflickr.com

Есть несколько этапов тестирования готовых датчиков. Ну, во-первых, визуальный контроль на всех этапах и общая проверка партии, во-вторых вибростенд готов взять на себя поиск слабаков, далее термоиспытания, дальше немного пугают током. И только после этого каждое изделие заслуживает проверку в топливе. Короче говоря, огонь-вода-медные трубы!

19.

  • IMG_0023
  • IMG_0023
  •  © farm2.staticflickr.com

Сегодня их сила в универсальности. Своим клиентам они готовы поставлять, как различные топливные датчики, так и другого назначения собственного производства. Их продукция, например, помогает контролировать углы наклона ковша, у экскаваторщиков, а на сельхозтехнике — сколько комбайн собрал зерна с определенного участка поля и т. д. Для многих интересна и их новинка — метеостанция «Сокол-М».

20.

  • IMG_9208т
  • IMG_9208т
  •  © farm2.staticflickr.com

А вот и та самая красавица — метеостанция «Сокол-М». Она способна автоматически мониторить сразу несколько параметров: температуру воздуха, температуру почвы, относительную влажность воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков. В её корпусе моноблока размещены различные блоки-измерители, а также есть web-камера, которая фотоет все погодные явления в точке наблюдения. А ещё в ней имеется встроенная солнечная батарея, которая позволяет осуществлять автономную работу на протяжении всего сезона. «Сокол-М» настолько хороша, что способна выдавать точный прогноз погоды на 3 дня с вероятностью 95%. Кстати, это единственная в своём роде метеостанция, которая придумана, запатентована и произведена в России, в том числе её программная часть.

21.

  • IMG_9798
  • IMG_9798
  •  © farm2.staticflickr.com

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://zavodfoto.livejournal.com/6302127.html

Татарстван, ГК ЭСКОРТ
  • Е.Юрий Е.Юрий
    17.03.1913:38:30

       Работают люди.

    #1115522
    • Сергей Шеломенцев Сергей Шеломенцев
      17.03.1919:43:43

      Ну, судя по картинкам Датчики Та не делают, а … собирают    

      Причем собирают «топорно» … кто в курсе тот поймёт    

      Больше похоже на «откат» и «импортозамещение» … кто в курсе тот поймёт    

      #1115572
      • Нет аватара Сергей К.
        17.03.1920:06:27

        Ну, судя по картинкам Датчики Та не делают, а … собирают

        Ну, если SMT производство называть «сборкой», то пусть будет сборка.

        Налицо здесь полный цикл разработки и производства.

        Ох уж этот русский язык…

        #1115580
        • Сергей Шеломенцев Сергей Шеломенцев
          17.03.1920:26:38

          Если Вы «производством» называете сборку бус «индейцами» из «стекляшек» европейцев, то … ваш рейтинг «путесека» зашкаливает    

          Максимум чего вашему интеллекту восприимчиво это «Кванториум»    

          P. S.: Сможете объяснить как электрон проходит п-н переход?    

          #1115589
          • Нет аватара Сергей К.
            17.03.1920:54:47

            Не будем мериться здесь дипломами и учеными степенями.

            Но на 7-ой и 9-ой картинках — определенно SMT производство. Да небольшое, да выглядит не очень профессионально, но SMT производство.

            Про p-n переход: найдите учебник по физике за 10-класс. Почитайте. Если хотите что-то посерьезнее — то вот неплохая книга: «Полупроводниковые приборы. Учебник для вузов по специальности „Полупроводники и диэлектрики“ и „Полупроводниковые и микроэлектронные приборы“» Пасынкова В. В. и Чиркина Л. К.

            Отредактировано: Сергей К.~20:55 17.03.19
            #1115601
            • Сергей Шеломенцев Сергей Шеломенцев
              17.03.1921:06:01

              «Не будем мериться здесь дипломами и учеными степенями." почему?    

              Про p-n переход Вы либо поняли, либо гуманитарий по жизни    

              Гуманитарий, ведь так?    

              #1115604
              • Нет аватара Сергей К.
                17.03.1922:32:55

                Про p-n переход можно поговорить в другой ветке. Здесь идет обсуждение производства электроники. И у меня к Вам встречный вопрос. Попробуйте объяснить. Как так получаетя: при пайке верхней (т.е. второй) стороны платы в конвекционной печи уже припаянные детали с нижней стороны не отваливаются, ведь припой то опять плавится? Не уверен, но для ответа должно хватить школьной физики. Думаю этим вопросом я отвечу на вопрос, гуманитарий ли я.

                #1115621
          • A S A S
            17.03.1921:22:22

            "производством" называете сборку бус «индейцами» из «стекляшек» европейцев

            Сборка бус из стекляшек — это и есть производство, так как являет собой процесс, характеризующийся достаточностью степени переработки комплектующих, так как у стекляшек и у бус совершенно разные ТНВЭД/ОКПД.

            PCBA процесс являет собой еще большую степень переработки комплектующих. Для многих промышленных товаров продукции радиоэлектроники осуществление монтажа компонентов на печатные платы является чуть ли не главным критерием, по которому продукция разделяется на российскую и не российскую.

            #1115608
        • uytut cmvbvg uytut cmvbvg
          17.03.1921:23:15

          Не обращай внимания. Этим клоунам всегда что-то не так. Придумали у нас и собрали в Китае — да это собирали в Китае, не считается. Придумали в Китае, собрали у нас — да это же китайское собирают. А тут уже и придумали у нас и собрали у нас, но это чудо всё равно что-то негодует.

          #1115610
  • Нет аватара Сергей К.
    17.03.1914:17:10

    В целом, новость безусловно положительная. Высокотехнологичная продукция. 150 рабочих мест.

    Но вот фоторепортаж оставляет не самые лучшие впечатления. Бардак кругом. Бюро, конструкторское бюро и, что самое страшное, производство тоже. Производит впечатление какой-то автомастерской. А ведь это производство электроники… Про защиту от ЭСР (ESD) ребята наверное не слышали. А ведь по статистике четверть, треть отказов электроники происходит именно по вине электростатического разряда. Далеко не всегда повреждения от ЭСР выявляет тестирование. Увидеть такое можно только с помощью рентгена, «заглянув» во внутрь микросхемы. До поломки продукт может проработать дни, месяцы, годы. Организовать надежную защиту от ЭСР трудно и дорого. Это и спец. покрытие пола, всех рабочих поверхностей и спец. одежда и спец. инструмент и т. д. и т. п. Если организовать качественное производство по каким-то причинам невозможно, надо передовать его контрактному производителю.

    Тут недавно был видеорепортаж про "Микрон". Что называется, почувствуйте разницу… Конечно кто-то возразит: «Как можно сравнивать?..» Мой ответ очень прост: культура, в том числе культура производства, не зависит от наличия денег и бюджета предприятия!

    Отредактировано: Сергей К.~14:34 17.03.19
    #1115525
    • Нет аватара Solncevorot
      17.03.1915:36:58

      Хозяину этого предприятия могу только позавидовать. Огромные площади, все оборудовано современно, изделия серийные. Это все стоит огромных денег и больших усилий. И это невозможно без гарантий со стороны потребителей. Сделайте вы хоть трижды лучший прибор, а если заводы не захотят покупать, ваше изделие окажется за бортом вместе с вами.

      По вашему комментарию: сравниваете ужа с ежом. Во-первых, где вы увидели бардак? А во вторых, прочтение брошюрки про электронику не делает вас специалистом.

      Для тех, кто дочитает до этого места:

      1. Защита от статического электричества предполагает, что все, к чему прикасается микросхема и прочие радиокомпоненты, заземлено через резистор большого сопротивления. Это нужно для того, чтобы не накапливался статический заряд, чтобы ток медленно стекал в землю через резистор 1 МегаОм.

      2. Заглядывать в микросхему для проверки ее работоспособности не нужно. Все готовые изделия проходят контроль качества, где проверяется работоспособность всего изделия в целом. Рабочие изделия отправляют на упаковку, а нерабочие на участок ремонта (или выбрасывают, если это дешевле).

      3. «Микрон» производит микросхемы. Требования к чистоте помещений там сильно отличаются от здешних. Для производства микросхем строятся чистые комнаты — герметичные комнаты, куда нагнетается чистый воздух без пыли. Требования к чистоте что-то вроде двух пылинок на 1м3 (точно — ищите ГОСТ). Это дорого, это сложно, это делается не для красоты и не для впечатлительных Сергеев.

      Вдобавок, скажу, что «Микрон» жрет десятки миллиардов рублей в год на свое функционирование. Не говоря уже о развитии. Сравнение просто глупое и крайне некорректное.

      #1115538
      • Нет аватара Сергей К.
        17.03.1917:11:31

        По вашему комментарию: сравниваете ужа с ежом. Во-первых, где вы увидели бардак? А во вторых, прочтение брошюрки про электронику не делает вас специалистом.

        Как должно выглядеть производство электроники, знаю не понаслышке. Имею большой опыт работы на (контрактном) производстве электроники.

        Повторюсь еще раз. Повреждение от ESD, если оно конечно не тотальное, не выявляется при оптической инспекции и тестировании. Устройство продолжает работать. Но проявиться оно может в любой момент. Вот Вам цитата из (первой попавшейся) статьи от большого оптовика электронных компонентов: «ESD damage to electronic components can lead to: 1. Catastrophic Failures 2. Latent Defects Catastrophic failure causes a failure in an ESD sensitive item that is permanent. The ESD event may have caused a metal melt, junction breakdown or oxide failure. Normal inspection is able to detect a catastrophic failure. A latent defect can occur when an ESD sensitive item is exposed to an ESD event and is partially degraded. It may continue to perform its intended function, so may not be detected by normal inspection. However, intermittent or permanent failures may occur at a later time.» А вот еще небольшая статья, описывающая как правильно нужно обращаться с элетронными изделиями. Отсутствие защиты от ЭСР — показатель халатности или полной несерьезности производства.

        Можно отметить и другие отсутствующие пункты, как, например, пайка в инертной атмосфере (например, в атмосфере азота), которая используется в любом маломальски серьезном производстве электроники. Ее я не наблюдаю. Ни по печи, ни по паяльным станциям.

        Отредактировано: Сергей К.~17:40 17.03.19
        #1115545
        • Нет аватара Solncevorot
          17.03.1920:06:52

          Такое впечатление создается, будто вы рекламируете себя, что вы хорошо усвоили материал из китайской брошюры на английском языке.

          В брошюре написали про самые навороченные функции своего завода, и теперь вы эти качества пытаетесь распространить тотально на всё. Это в корне неправильно.

          Это примерно как если бы вы увидели, что бывает лазерная сварка, а потом ходили и доказывали всем, что все остальные виды сварки — это несерьезно, недопустимо и бардак.

          В промышленности (и в жизни вообще) существует принцип необходимой достаточности. Он гласит: не надо городить сверх необходимого. Вы не будете городить паяльный пост в инертной среде, если с функцией защиты от окисления при пайке справляется флюс.

          Давайте прекращать, это никому больше не интересно.

          #1115581
          • Нет аватара Сергей К.
            17.03.1921:53:23

            Такое впечатление создается, будто вы рекламируете себя, что вы хорошо усвоили материал из китайской брошюры на английском языке.

            Так вроде-бы никого не рекламирую.

            В брошюре написали про самые навороченные функции своего завода, и теперь вы эти качества пытаетесь распространить тотально на всё. Это в корне неправильно.

            Поверьте мне. Я работал на разных производствах электроники: на маленьких и плохих, на больших, всемирно известных и хороших. Занимал разные позиции и решал разные проблемы. Повидал многое. Мой опыт в этой сфере почти 20 лет. Последние года правда от производства отошел. Так вот, есть определенные стандарты. Во всем мире ориентируются на американские IPC-A-610. И чтобы соблюдать стандарты, Вам придется приобретать соответствующее оборудование, вводить на предприятии определенные процессы и т. д. Иначе с Вами никто не будет работать. Конечно, если Вы не контрактный производитель и производите только свою элетронику, то это другое дело. Вы сами решаете о качестве Вашей продукции. Ну что тут тогда скажешь. При желании я бы мог Вас засыпать фотографиями, доказывающими преимущества инертной пайки, рентгеновскими снимками с поврежденными от ESD деталями и т. д. Но есть понятие коммерческая тайна, да и надо ли здесь это кому-нибудь. А обратить внимание я больше хотел на организацию данного производства.

            В промышленности (и в жизни вообще) существует принцип необходимой достаточности. Он гласит: не надо городить сверх необходимого.

            К сожалению это принцип современной России. Во всех областях, кроме военной. С таким подходом Россия не вырвется в лидеры. Это мое мнение.

            #1115614
            • Нет аватара Solncevorot
              17.03.1922:12:27

              К сожалению это принцип современной России. Во всех областях, кроме военной. С таким подходом Россия не вырвется в лидеры. Это мое мнение.

              Товарищ, это принцип всего живого. У человека нет хвоста, в отличие от леопарда, потому что нам он не нужен. Тот, кто городит лишнее, в итоге проигрывает в конкурентной борьбе.

              Мне нет необходимости вам верить или не верить, абсолютно неважно, где вы работали. Производство организуется для решения определенных задач с минимальными издержками. Ребята делают датчики, на выходе — годная продукция. Внутри — минимум сотрудников, минимум оборудования. Задача решена. Если образуется прибыль, то ее лучше направить на решение новых задач, на диверсификацию, чем на покупку бесполезного в данном случае хвоста от леопарда.

              #1115619
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,