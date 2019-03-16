Где в России делают датчики уровня топлива для машин. Фоторепортаж о ГК «ЭСКОРТ»

Репортаж о группе компаний «ЭСКОРТ» из Казани, являющейся ведущим российским производителем контрольно-измерительных устройств для систем спутникового GPS/Глонасс мониторинга транспорта: датчиков уровня топлива, датчиков контроля механизмов и материалов для дорожной, строительной, коммунальной и сельскохозяйственной и другой спец. техники.

Более 250 тысяч транспортных средств оснащены датчиками «Эскорт» по всему миру.

Свою историю компания ведёт с 2004 года. Именно в этот год Владимир Дмитриев и Марат Бикмуллин взяли и создали компанию «Сакура эскорт», которая должна была заниматься спутниковым мониторингом транспорта, а по сути, выполнять функцию дополнительной охраны автомобилей. На тот момент это была уникальная услуга — круглосуточный диспетчерский центр: оператор 24 часа 7 дней в неделю на экране монитора наблюдал за транспортом, взятым под охрану. Если вдруг ЧП с машиной, при нажатии тревожной кнопки в машине к месту её нахождения тут же выезжал наряд милиции. На первых порах эта тема была востребована у владельцев дорогих иномарок, потом рынок стал постепенно расширяться и за счёт транспортных компаний. Ведь желание водителей обмануть своего работодателя всегда была актуальна, кто левые рейсы брал на подработку, а кто топливо сливал себе в прибыль. Так вот праздник у них закончился, благодаря инициативе этих ребят.2.

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© farm2.staticflickr.com На начальном пути штат компании состоял всего из 12 человек. Прошло несколько лет, и они от простого интегратора, занимающегося продажей и внедрением оборудования для систем мониторинга транспорта от различных производителей, решаются в 2009 году на уже собственное производство датчиков уровня топлива «Эскорт ТД-500». Одним из первых серьёзных клиентов стал Ликинский автобусный завод «Лиаз». Они отгружали свои датчики прямо на его конвейерную ленту. В месяц порядка 7 тысяч штук получалось.

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© farm2.staticflickr.com Самое интересное то, хоть в это и сейчас трудно поверить, свой первый экспериментальный экземпляр топливного датчика они собрали из кофейной банки и водопроводных труб. А он и то был лучше всех других аналогов, представленных на тот момент на российском рынке. Россия всегда славилась Кулибиными. Их датчик показывал погрешность на топливном баке в 5 процентов, а у конкурентов она равнялась около 20%. Поэтому и не удивительно, что появился спрос, хороший товар сам себя продаёт.

4. Конструкторский отдел

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© farm2.staticflickr.com Дальше больше — своё конструкторское бюро, экспортный отдел, первые датчики со встроенным SIM-чипом, а потом и со сменной SIM-картой, а в прошлом году новая высота — запуск в серийное производство беспроводного датчика уровня топлива «Эскорт ТД-BLE» с Bluetooth технологией передачи данных. Что касается географии, с каждым годом флажков на карте становилось всё больше и больше. Уже в 53 странах можно встретить этих помощников-контролеров, особенно хочется отметить Восточную Европу и Латинскую Америку (тут вообще эта тема на стадии зарождения, потенциал роста может достигать в 200-300%), очень перспективные и в тоже время разные рынки.

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© farm2.staticflickr.com На данный момент они обосновались на производственной площади свыше 2000 м2. Всё производство разделено на несколько участков. Что касается продаж, то у них в друзьях более 450 интеграторов, дистрибьюторов и дилеров по всему миру. Кроме этого, идут прямые поставки на конвейерные линии крупнейших российских предприятий — «Ростсельмаш», «Лиаз», «ГАЗ», «ПАЗ» и т. д.

6. Слесарный цех, начало-начал. Здесь шаманят над корпусом будущих датчиков.

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© farm2.staticflickr.com 7. Участок SMD пайки, тут рождается начинка этих приборов контроля.

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© farm2.staticflickr.com 10. И, наконец, на участке сборки происходит свидание всех комплектующих

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© farm2.staticflickr.com Для справки. Датчик уровня топлива (ДУТ) — представляет собой интеллектуальное устройство, предназначенное для измерения уровня топлива в баках транспортных средств или стационарных емкостей. Они подключается к терминалу, который считывает измеренные датчиком показания и переводит их в литры или проценты. В отличие от проточных расходомеров топлива, емкостные датчики уровня не врезаются в топливную магистраль и не влияют на работу двигателя, а также позволяют точно определять время и объем заправок и сливов, что невозможно при использовании расходомеров топлива. Данная тема, как и всё высокотехнологичное, пришло к нам из оборонки. Первые такие адаптированные отечественные устройства на нашем рынке стали появляться в 2004 году, конечно, они были сильно проще, чем сейчас.

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© farm2.staticflickr.com 16. Сейчас в компании работает более 150 человек.

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© farm2.staticflickr.com 18. Мы практически на финише — Участок контроля.

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© farm2.staticflickr.com Есть несколько этапов тестирования готовых датчиков. Ну, во-первых, визуальный контроль на всех этапах и общая проверка партии, во-вторых вибростенд готов взять на себя поиск слабаков, далее термоиспытания, дальше немного пугают током. И только после этого каждое изделие заслуживает проверку в топливе. Короче говоря, огонь-вода-медные трубы!

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© farm2.staticflickr.com Сегодня их сила в универсальности. Своим клиентам они готовы поставлять, как различные топливные датчики, так и другого назначения собственного производства. Их продукция, например, помогает контролировать углы наклона ковша, у экскаваторщиков, а на сельхозтехнике — сколько комбайн собрал зерна с определенного участка поля и т. д. Для многих интересна и их новинка — метеостанция «Сокол-М».

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© farm2.staticflickr.com А вот и та самая красавица — метеостанция «Сокол-М». Она способна автоматически мониторить сразу несколько параметров: температуру воздуха, температуру почвы, относительную влажность воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков. В её корпусе моноблока размещены различные блоки-измерители, а также есть web-камера, которая фотоет все погодные явления в точке наблюдения. А ещё в ней имеется встроенная солнечная батарея, которая позволяет осуществлять автономную работу на протяжении всего сезона. «Сокол-М» настолько хороша, что способна выдавать точный прогноз погоды на 3 дня с вероятностью 95%. Кстати, это единственная в своём роде метеостанция, которая придумана, запатентована и произведена в России, в том числе её программная часть.