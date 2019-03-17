«ЗиО-Подольск» изготовил первый теплообменный аппарат для АЭС «Руппур»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил первый теплообменный аппарат (барботер) для энергоблока № 1 АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш).

В настоящее время осуществляется приёмочная инспекция барботера и элементов его крепления перед отгрузкой на станцию.

Технический проект оборудования был разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация, сопровождение изготовления и шеф-монтаж осуществляют специалисты ПАО «ЗиО-Подольск».

Для справки:

Барботер — один из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Он предназначен для конденсации пара, поступающего из оборудования первого контура реакторного отделения. Масса изделия — 15 тонн, длина — около 8 метров, диаметр — 2,5 метра, высота — 4 метра.

Ранее «ЗиО-Подольск» уже изготавливал барботеры реакторных отделений АЭС с ВВЭР для ряда отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на АЭС «Тяньвань» в Китае, на АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала АЭС «Руппур». Предприятия дивизиона изготовят для первой атомной станции в Республике Бангладеш реакторы, трубопроводы, насосное, теплообменное и другое оборудование.