Томскнефтехим нарастил мощность производства триэтилалюминия на 35%

Томскнефтехим" (входит в СИБУР) завершил проект по обновлению компрессорного оборудования, что позволило увеличить мощности по производству триэтилалюминия (ТЭА) на 35%.

ТЭА — компонент катализатора, который применяется для производства полипропилена, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности. «Томскнефтехим» обеспечивает ТЭА собственное производство по выпуску полипропилена, а также «СИБУР Тобольск», московский НПП «Нефтехимия» и омский завод «Полиом».

Завершение проекта позволило предприятию увеличить мощности производства триэтилалюминия со 170 до 230 тонн в год. Проектная мощность установки увеличена исходя из растущих нужд рынка, потребностей полимерных производств СИБУРа и других российских производителей полимеров.

В настоящее время большинство российских нефтехимических компаний импортируют ТЭА. При этом «Томскнефтехим» является единственным предприятием в России, где ТЭА производится не только для внутренних нужд, но и отгружается внешним потребителям.

«Технология производства, применяемая на „Томскнефтехиме“, и высокотехнологичный способ очистки продукта позволяют выпускать триэтилалюминий с высокой (до 99,6%) степенью содержания основного вещества, что в свою очередь влияет на минимизацию расхода сокатализатора при полимеризации и, безусловно, на качество готовой продукции», — отметил директор по производству «Томскнефтехима» Владимир Плешков.

«Томскнефтехим» специализируется на производстве олефинов и полиолефинов. В сентябре 2016 года состоялась торжественная церемония запуска модернизированного производства. На 72% были обновлены производства полипропилена и полиэтилена высокого давления, что позволило увеличить их мощности со 130 до 140 тыс. тонн в год и с 245 до 270 тыс. тонн в год соответственно.