РЖД отправили первый «обновленный плацкарт» по маршруту Ростов-на-Дону — Москва
ОАО «РЖД» отправило первый «обновленный плацкарт» в составе фирменного поезда N19/20 Ростов-на-Дону.
Вагон сделан на Тамбовском заводе. Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование.
В планах ФПК в этом году запустить 50 таких вагонов, которые будут эксплуатироваться в основном на южном направлении.
Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером. Главная идея — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.
В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. Есть в коридоре фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната имеет душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.
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