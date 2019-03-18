ОАО «РЖД» отправило первый «обновленный плацкарт» в составе фирменного поезда N19/20 Ростов-на-Дону.

Вагон сделан на Тамбовском заводе. Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование.

В планах ФПК в этом году запустить 50 таких вагонов, которые будут эксплуатироваться в основном на южном направлении.

Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером. Главная идея — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. Есть в коридоре фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната имеет душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.