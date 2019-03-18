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Транспорт и логистика

РЖД отправили первый «обновленный плацкарт» по маршруту Ростов-на-Дону — Москва

  •  © tourism.interfax.ru

ОАО «РЖД» отправило первый «обновленный плацкарт» в составе фирменного поезда N19/20 Ростов-на-Дону.

Вагон сделан на Тамбовском заводе. Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование.

В планах ФПК в этом году запустить 50 таких вагонов, которые будут эксплуатироваться в основном на южном направлении.

Холдинг РЖД в ноябре 2018 года представил полномасштабный макет плацкартного вагона с обновленным интерьером. Главная идея — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. Есть в коридоре фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната имеет душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.

  •  © cdn24.img.ria.ru

  •  © cdn24.img.ria.ru

  •  © cdn25.img.ria.ru

  •  © cdn25.img.ria.ru

  •  © cdn21.img.ria.ru

  •  © cdn21.img.ria.ru

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РЖД, ФПК
  • Нет аватара nabludatel71
    18.03.1919:06:01

    Вагон сделан на Тамбовском заводе.

    В Тамбове есть вагонный завод?

    #1115824
    • Нет аватара Construktor666
      18.03.1919:08:36

      Вагонреммаш в Тамбове,и это не новый вагон,а после капремонта)

      #1115826
  • Нет аватара Мафусаил
    18.03.1919:57:48

    Это уже уровень! Радует! +++

    #1115841
  • Е.Юрий Е.Юрий
    18.03.1920:37:05

       Очень красиво и аккуратно!

    #1115851
  • Нет аватара muscle
    18.03.1920:54:18

    ЖЫР!!!

    #1115858
  • Нет аватара my.sdelanounas
    18.03.1921:36:24

    нужны отзывы реальных пассажиров

    #1115868
  • Павел П Павел П
    18.03.1922:07:11

    Компоновка не изменилась. Всё конечно покруче выглядит, но проблемные места как были так и остались. Китайцы к своим новым плацкартам подошли совсем по другому и как мне кажется их концепция планировки гораздо удачнее нашей. У них реально индивидуальные места вышли. Полки нормальной длинны при нормальном центральном проходе. И плотность пассажиров видимо выше нашей получается.

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Павел П~22:12 18.03.19
    #1115878
    • A_SEVER A_SEVER
      18.03.1922:32:46

      И плотность пассажиров видимо выше нашей получается
      Каким образом, если у них в «купе» 4 пассажира, а у нас 6?

      Планировка китайского вагона хорошо подходит для ночного поезда.

      #1115884
      • Павел П Павел П
        18.03.1922:53:19

        Вы изображение внимательно посмотрите. Два яруса как и в наших вагонах. Полки идут в два ряда справа от прохода и слева на обоих уровнях. Хорошо видно на правой части изображения что полки идут как бы в нахлёст по отношению друг к другу, столик возле полки и выступ над ним это ниши в которую уходит часть полки за перегородкой. Надеюсь я не слишком путано пытаюсь объяснить?

        #1115889
        • A_SEVER A_SEVER
          18.03.1923:11:02

          Вы изображение внимательно посмотрите.
          Разобрался — на фото двухэтажный спальный вагон состава ВСМ.

          На каждом этаже полки расположены в 2 яруса, слева они в один ряд, справа в 2 ряда в шахматном порядке. На самом деле места там не так много:

          •  © Фото из открытых источников

          #1115896
  • Нет аватара GenOfDrag
    18.03.1922:22:30

    И почём такое счастье для рядового гражданина?

    #1115880
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