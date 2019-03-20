Запущен в работу мясоперерабатывающий комбинат «Хакасская баранина»

Комплекс ООО «Хакасская баранина» площадью более 6500 квадратных метров расположен в Усть-Абаканском районе, недалеко от поселка Пригорск.

Плановая мощность завода — переработка до 100 тысяч овец в год. В одну смену на предприятии будет задействовано порядка 60 человек. Объем вложений в создание нового производства составил 500 млн рублей частных инвестиций.

Предполагаемый рынок сбыта готовой продукции — это не только сама Хакасия, но и соседние Красноярский край, Кузбасс и Новосибирская область.

На предприятии имеются помещения предубойного содержания, цеха убоя, разделки туш и приготовления полуфабрикатов, цеха охлаждения и заморозки, упаковки, отгрузки, а также административные и бытовые помещения.