Запущен в работу мясоперерабатывающий комбинат «Хакасская баранина»
Комплекс ООО «Хакасская баранина» площадью более 6500 квадратных метров расположен в Усть-Абаканском районе, недалеко от поселка Пригорск.
Плановая мощность завода — переработка до 100 тысяч овец в год. В одну смену на предприятии будет задействовано порядка 60 человек. Объем вложений в создание нового производства составил 500 млн рублей частных инвестиций.
Предполагаемый рынок сбыта готовой продукции — это не только сама Хакасия, но и соседние Красноярский край, Кузбасс и Новосибирская область.
На предприятии имеются помещения предубойного содержания, цеха убоя, разделки туш и приготовления полуфабрикатов, цеха охлаждения и заморозки, упаковки, отгрузки, а также административные и бытовые помещения.
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- Великоросс
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