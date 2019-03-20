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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Запущен в работу мясоперерабатывающий комбинат «Хакасская баранина»

  •  © vg-news.ru

Комплекс ООО «Хакасская баранина» площадью более 6500 квадратных метров расположен в Усть-Абаканском районе, недалеко от поселка Пригорск.

Плановая мощность завода — переработка до 100 тысяч овец в год. В одну смену на предприятии будет задействовано порядка 60 человек. Объем вложений в создание нового производства составил 500 млн рублей частных инвестиций.

Предполагаемый рынок сбыта готовой продукции — это не только сама Хакасия, но и соседние Красноярский край, Кузбасс и Новосибирская область.

На предприятии имеются помещения предубойного содержания, цеха убоя, разделки туш и приготовления полуфабрикатов, цеха охлаждения и заморозки, упаковки, отгрузки, а также административные и бытовые помещения.

http://vg-news.ru/n/138314

Хакасия, мясопереработка
  • Алексей Григорьев Алексей Григорьев
    20.03.1918:58:53

    Откуда у нас в Хакасии столько овец ?

    При СССР да было много, а сейчас овцы штучный товар.

    #1116428
  • Нет аватара termometrix
    20.03.1919:02:55

    Кроме убоя овец надо развивать и выращивание,процессы селекции.Ибо поголовье овец стремительно снизилось.

    #1116431
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