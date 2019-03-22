Плацкартный вагон нового типа
3. Упор для нижней полки немного смещён в сторону прохода, и теперь под полкой можно разместить более габаритные вещи:
7. У каждого места есть индивидуальный светильник, розетка USB и кармашек для гаджетов:
13. Вместо привычного титана установлен кулер:
16. Обратите внимание — в туалете появился складной пеленальный столик:
17. Смеситель и сушилка — 2 в 1!
Фото Александра Попова (russos)
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