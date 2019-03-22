Плацкартный вагон нового типа





© Фото Александра Попова



© Фото Александра Попова

1.



© Фото Александра Попова

2.



© Фото Александра Попова

3. Упор для нижней полки немного смещён в сторону прохода, и теперь под полкой можно разместить более габаритные вещи:



© Фото Александра Попова

4. Столик для верхней полки:



© Фото Александра Попова

5.



© Фото Александра Попова

6.



© Фото Александра Попова

7. У каждого места есть индивидуальный светильник, розетка USB и кармашек для гаджетов:



© Фото Александра Попова

8.



© Фото Александра Попова

9.



© Фото Александра Попова

10. Рабочее место проводника:



© Фото Александра Попова

11.



© Фото Александра Попова

12. Холодильник:



© Фото Александра Попова

13. Вместо привычного титана установлен кулер:



© Фото Александра Попова

14. Купе проводника:



© Фото Александра Попова

15. Туалет:



© Фото Александра Попова

16. Обратите внимание — в туалете появился складной пеленальный столик:



© Фото Александра Попова

17. Смеситель и сушилка — 2 в 1!



© Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)