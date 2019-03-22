Добавить статью
Фотофакты

Плацкартный вагон нового типа

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

1.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

2.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

3. Упор для нижней полки немного смещён в сторону прохода, и теперь под полкой можно разместить более габаритные вещи:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

4. Столик для верхней полки:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

5.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

6.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

7. У каждого места есть индивидуальный светильник, розетка USB и кармашек для гаджетов:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

8.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

9.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

10. Рабочее место проводника:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

11.

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

12. Холодильник:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

13. Вместо привычного титана установлен кулер:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

14. Купе проводника:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

15. Туалет:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

16. Обратите внимание — в туалете появился складной пеленальный столик:

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

17. Смеситель и сушилка — 2 в 1!

  •  © Фото Александра Попова

  •  © Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

РЖД, плацкарт
  • Нет аватара Alkov
    22.03.1913:24:15

    Вот в старых сунешь сумки под полку и спишь спокойно, что не попрут ночью…   

    #1116914
    • Нет аватара nabludatel71
      22.03.1914:01:03

      Но не всякую сумку засунешь в этот ящик. Особенно современные большие чемоданы.

      #1116922
    • Нет аватара lucky
      22.03.1915:57:57

      Ездил недавно в плацкарте. Не эта модель вагона, но проводница сказала вагону 1 год. Там в проходах камеры пишут, так что упереть втихую чемодан непросто.

      Кстати, тут тоже камеры видны.

      Отредактировано: lucky~15:59 22.03.19
      #1116959
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        22.03.1916:57:35

        Кепку на глаза, куртку навыворот, схватил и — бежать. Камера может и не помочь.

        #1116974
        • Нет аватара lucky
          22.03.1917:19:17

          И на ходу прыгать? А толку. Для толка еще нужно войти в вагон «с кепкой на глазах» и ходить по нему все время. Камеры же пишут, не проблема отмотать до момента входа личности в поезд и даже просмотреть как он куртку выворачивает

          #1116977
          • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
            22.03.1917:22:46

            Есть еще и остановки. Воры перед остановками так и делают. Куртку можно вывернуть до входа в вагон. Все просто. (Еще научу плохому…     )

            #1116978
            • Нет аватара lucky
              22.03.1917:37:15

              Камеры во всех вагонах и на входе в них тоже. В теории можно забежать на остановке в маске, схватить чемодан и выбежать пока поезд не тронулся … при условии, что проводник открыл двери, пошел и заперся на своем рабочем месте (то есть полностью махнут рукой на свои должностные обязанности)

              #1116980
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      22.03.1917:24:12

      Может, под лавками есть цепи для заковывания багажа.

      Можно ещё к руке приковать, а руку свесить.

      Отредактировано: Сергей Ивженко~17:25 22.03.19
      #1116979
  • Нет аватара nabludatel71
    22.03.1914:01:53

    Очень симпатично! А как на деле — надо пробовать.

    #1116923
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.03.1914:08:53

       Все довольно симпатично и уютно, и матрац думаю довольно мягкий. Есть пара вопросов — как боковой верхний пассажир попадает наверх(лестницы не увидел) и почему у поперечных верхних мест нет ручки чтобы удобно было залазить на полку с лестницы(для боковых это тоже нужно).

    Отредактировано: Е.Юрий~14:09 22.03.19
    #1116926
    • A_SEVER A_SEVER
      22.03.1915:08:25

      как боковой верхний пассажир попадает наверх
      Как я понимаю, по задумке проектировщиков он должен использовать лестницу с противоположной стороны прохода, а потом забираться на свою полку, держась за бортик.

      Не каждый пассажир это осилит, скорее будут использовать стол, если он не убран.

      А вообще эту модель вагона обещают доработать по результатам опытной эксплуатации.

      #1116943
      • Е.Юрий Е.Юрий
        22.03.1915:42:42

        использовать лестницу с противоположной стороны прохода, а потом забираться на свою полку,

        Это не есть комильфо совсем. Я тоже так подумал, но если представить пожилого человека, да и просто любого пассажира случайно не удержавшегося одной рукой(или поезд толкнул) можно неприятно упасть. А стол использовать если внизу человек отдыхает не получится, да и уцепиться залезая со стола не за что — ни одной ручки.

        А вообще эту модель вагона обещают доработать по результатам опытной эксплуатации.

        Наверно потому и не поставили поручни, чтобы выяснить их удобное расположение для пассажиров.

        Отредактировано: Е.Юрий~15:43 22.03.19
        #1116953
        • A_SEVER A_SEVER
          22.03.1915:51:56

          ни одной ручки
          У каждой полки теперь есть бортик, который можно использовать как ручку.

          #1116957
      • Е.Юрий Е.Юрий
        22.03.1915:52:15

        И еще — в лестничных ступенях неплохо сделать накладки не скользящие(помягче) — и лестницу сберегут и ноги людей.

        #1116958
  • Нет аватара Беззаветный
    22.03.1917:44:04

    Честно говоря, не понравилось. Когда открывал новость, ожидал чего-то гораздо более удобного и интересного.

    Дерева очень много — ломаться будет со временем.

    Очень огорчил бортик со стороны окон на верхних полках — он там не нужен, только окно загораживает, в которых можно было смотреть в советских вагонах.

    Ну и подножки нет, это плохо. Как выше уже заметили, для пенсионера залазить очень тяжело будет, практически невозможно.

    С чемоданами тоже как-то непродуманно вышло. Будут выносить — кто там в те камеры следить будет? Упрут и давай до свиданья.

    #1116981
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,