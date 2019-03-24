В Петербурге стартовали испытания модели нового ледокола

В Санкт-Петербурге, на территории Крыловского научного центра приступили к тестированию модели атомного ледокола «Лидер», который в перспективе станет самым большим и мощным судном подобного класса в мире.

Для испытаний нового ледокола используется пятиметровая модель разработанного судна. Корабль в миниатюре крушит ледяной покров в 4 см, что соответствует 1,5-метровым льдам океана. Благодаря таким испытаниям определяются приемлемые для сложных условий обводы корпуса. Проведение подобных мероприятий обязательно для всех кораблей ледового класса, поскольку в процессе экспериментов удается определить возможность формирования кораблями ледовых условий.

Испытания должны подтвердить актуальность тех решений, которые заложили в проекте конструкторы.

Уже известны стартовые характеристики «Лидера». Ледокол будет в 2 раза больше «Арктики» и сможет проходить льды толщиной до 3 метров на скорости минимум в 10 узлов. Такие показатели стали возможны благодаря особым обводам корпуса, которые помимо прочего позволят судну прорубать во льдах проход шириной 50 метров.

Разработкой проекта заняты конструкторы петербургского бюро «Айсберг». Всего запланировано построить 3 ледокола подобного класса. Работы будут проходить на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда».

Площадка Крыловского научного центра практически не имеет аналогов во всем мире, и на её базе начинают свой путь будущие гражданские и, кроме того, военные суда. Тут испытывают не только надводные корабли, но и модели всех наших российских подводных лодок. Хватает центру и зарубежных заказов — в этих бассейнах тестировали гражданские суда для Японии, Китая, Греции и Австралии, поскольку только тут можно смоделировать любые условия — от шторма до урагана.

На территории Крыловского научного центра имеется несколько бассейнов и самый большой в мире глубоководный бассейн длиной 1,5 км. Здесь проходили испытания все корпуса кораблей, построенных в России за последние 60 лет, а за 125 лет было испытано около 12 000 моделей разных судов. На территории центра проходили тесты макетов пролётов Керченского моста и нового петербургского стадиона.

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