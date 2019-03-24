Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г. Часть 3: приборы, электроника, бытовая техника
Окончание обзора по достижениям российского машиностроения в 2018 г. в экспорте, составившем рекордную величину 33,4 млрд долл.
Часть 1: транспортные средства
Часть 2: оборудование и техника
Приборы и электроника
Экспорт контрольно-измерительных приборов для жидкостей и газов в 2018 г. вырос на 12,9% до 92 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний пик был в 2013 г. (90 млн долл.).
Экспорт аппаратуры для физического или химического анализа в 2018 г. вырос на 27% до 80 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний пик был в 2001 г. (66 млн долл.). Существенный рост отмечается третий год подряд, за это время поставки почти удвоились.
Экспорт полупроводников в 2018 г. вырос на 21% до 80 млн долл. Это стало новым историческим максимумом, превзошедшим прежние пики 1999 и 2004 гг. (по 77 млн долл.).
Экспорт медицинских приборов и инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры) в 2018 г. вырос на 3% до 79 млн долл., улучшив прошлогодний рекорд для новейшей истории России. Кроме того, ещё 10,5 млн долл. (+11%, новый рекорд) составил экспорт устройств для механотерапии и дыхательной аппаратуры, 20,8 млн долл. (-7%) — ортопедических приспособлений и искусственных частей тела.
Экспорт испытательных стендов в 2018 г. вырос на 49% до 77 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России (а скорее всего, и вообще), уступающий только пикам 2009 и 2012 гг. (102 и 97 млн долл. соответственно).
Бытовая техника
Экспорт телевизоров в 2018 г. вырос на 19,3% до 1168 тыс. штук. В истории России более высокий экспорт был только в 2012-2014 гг. (на пике — 1524 тыс. штук в 2013 г., из которых 903 тыс. у.е.хали в Украину). Четвёртый год подряд отмечается существенный прирост поставок. В стоимостном выражении экспорт вырос на 26% и составил 392 млн долл.
Экспорт бытовых стиральных машин в 2018 г. вырос на 2,8% до 1833 тыс. штук. Это очередной абсолютный рекорд! По сравнению с докризисным пиком 2013 г. поставки выросли в 2,8 раза. Россия с 2016 г. занимает 7-е место в мире по экспорту стиральных машин (после Китая, Польши, Турции, Таиланда, Италии и Словакии). В стоимостном выражении экспорт вырос на 5% и достиг очередного рекорда в 336 млн долл.
Экспорт электронагревательных устройств (тут представлены в основном бытовые товары — водонагреватели, электрические и микроволновые печи, утюги, электрочайники
Экспорт бытовых холодильников в 2018 г. вырос на 26% до 730 тыс. штук (существенный прирост четвёртый год подряд). Это лучший результат в новейшей истории России, прежний пик — 686 тыс. штук в 2011 г. Максимум экспорта СССР — 1341 тыс. штук в 1988 г., но какая часть этого была обеспечена Россией — информации нет. В стоимостном выражении экспорт составил 184 млн долл. (+29%), что уступает только историческому максимуму 2011 г. (199 млн долл.).
Экспорт бытовых электромеханических устройств (мясорубки, соковыжималки
Методологический комментарий
В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара (очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.
- nabludatel71
- 24.03.201922:06
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