Экспортные достижения химической промышленности России в 2018 г. Часть 1: неорганическая химия

Экспорт России химической продукции (от веществ до изделий) в 2018 г. составил 27,2 млрд долл., показав рост на 14,2% или 3,38 млрд долл. Из-за остающихся невысокими мировых цен на удобрения и ряд других важных товаров, стоимостные параметры экспорта относительно далеки от рекордных (максимум 2011 г. — 32,5 млрд долл.). Однако при рассмотрении абсолютных показателей открывается иная картина, и можно увидеть немало рекордов.

В связи с очень большим составом группы, обзор разбит на несколько частей. Ниже первая часть, посвящённая неорганической химии.

Крупнотоннажная неорганическая химия

Экспорт аммиака в 2018 г. вырос на 33% до 4221 тыс. т. Это новый исторический максимум, существенно превзошедший прежний пик 2006 г. (3935 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 1136 млн долл. (+57%). Россия в 2010-е гг. уверенно занимает второе место в мире по экспорту аммиака после Тринидада и Тобаго.





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Экспорт технического углерода в 2018 г. вырос на 12,1% до 745 тыс. т. Это очередное обновление исторического максимума, поставки растут девятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 681 млн долл. (+46%). Россия в 2010-е гг. уверенно занимает второе место в мире по экспорту технического углерода, уступая только Китаю.





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Экспорт фосфатов и других фосфорных солей (не путать с природным сырьём!) в 2018 г. вырос на 1% до 439 тыс. т, улучшив исторический максимум. Положительная динамика фиксируется четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 195 млн долл. (+22%). Россия с 2016 г. занимает второе место в мире по экспорту фосфорных солей, опередив США и уступая только Китаю.

Экспорт кальцинированной соды в 2018 г. вырос на 4,4% до 845 тыс. т. Второй год подряд обновляем исторический максимум, при этом 4 года подряд отмечается существенный прирост поставок — тут прямая заслуга Крыма, добавившего экспортного потенциала. В стоимостном выражении экспорт составил 182 млн долл. (+10,2%). У России в последние годы стабильно пятое место в мире по экспорту кальцинированной соды.





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Экспорт каустической соды в 2018 г. вырос на 18,8% до 525 тыс. т. Это лучший результат с 2009 г., второй год подряд наблюдается значительный рост поставок. В стоимостном выражении экспорт составил 175 млн долл. (+36%). С 2017 г. Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров каустической соды.

Экспорт промышленных газов (азот, кислород, аргон и др.) в 2018 г. вырос на 61% до 32,3 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1996 г., существенный рост отмечается четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 37 млн долл. (+34%).

Экспорт пищевой соды в 2018 г. составил 78 тыс. т. Это лишь чуть-чуть (0,8%) уступает лучшему в новейшей истории России показателю предыдущего года. В стоимостном выражении экспорт составил 23 млн долл. (+14,8%). Россия с 2017 г. входит в десятку ведущих мировых экспортёров пищевой соды.

Экспорт гидроксида алюминия в 2018 г. вырос в 2,4 раза до 72 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, ещё в 2014 г. экспорт не превышал 2 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 16,1 млн долл. (+167%).

Экспорт серной кислоты в 2018 г. вырос на 10,3% до 268 тыс. т. За последние 23 года более значительными были только поставки 2012-2013 гг. (до 350 тыс. т), рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,1 млн долл. (+6,7%).

Малотоннажная неорганическая химия

Экспорт оксидов и гидроксидов ванадия в 2018 г. составил 8,68 тыс. т (+0,2%). Это близко к лучшему в новейшей истории России показателю 2013 г. (8,98 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 268 млн долл. (+186%). Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортёров оксидов и гидроксидов ванадия.

Экспорт оксидов и гидроксидов лития в 2018 г. вырос на 4,1% до 5,15 тыс. т. Это очередной рекорд в новейшей истории России, рост идёт третий год подряд, до 2016 г. поставки не превышали 2,5 тыс. т в год. В стоимостном выражении экспорт составил 67 млн долл. (+7,2%). У России четвёртое место в мире по экспорту оксидов и гидроксидов лития.

Экспорт соединений бора в 2018 г. вырос на 5,4% до 87 тыс. т. Это лучший результат с 2010 г., после стагнации первой половины десятилетия рост фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 45 млн долл. (+12,4%). Россия занимает четвёртое место в мире по экспорту соединений бора.

Экспорт цианида натрия в 2018 г. вырос на 39% до 14,6 тыс. т. Это лучший результат в истории России, до 2012 г. поставок практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 33 млн долл. (+41%). Россия последние несколько лет закрепилась в десятке ведущих мировых экспортёров цианида натрия.

Экспорт карбонатов калия в 2018 г. вырос на 37% до 52 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 27 млн долл. (+24%). Россия вернулась на второе место в мире по экспорту карбонатов калия, вновь опередив Германию (как это было в 2013-2015 гг.) и уступая только Республике Корее.

Экспорт гидроксида калия в 2018 г. составил 18,8 тыс. т. Это лишь чуть-чуть (0,5%) уступает лучшему в новейшей истории России показателю предыдущего года. В стоимостном выражении экспорт составил 14,1 млн долл. (+14,5%).

Экспорт нитрата калия в 2018 г. вырос на 21% до 19 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, существенный рост наблюдается третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 13,6 млн долл. (+18,4%). Россия с 2017 г. входит в десятку ведущих мировых экспортёров нитрата калия.

Экспорт сероуглерода в 2018 г. вырос на 11,5% до 31,2 тыс. т. Это уступает только абсолютному рекорду 2010 г. (32,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 8,7 млн долл. (+24%). Россия в последние годы стабильно занимает третье место в мире по экспорту сероуглерода после Франции и Германии.

Удобрения

Общий экспорт России минеральных удобрений в 2018 г. составил 34,07 млн т. Это немного (0,8%) уступает историческому максимуму предыдущего года из-за падения поставок калийных удобрений из-за проблем «Уралкалия» и олигополистической специфики рынка. В стоимостном выражении экспорт составил 8,22 млрд долл. (+14%).

В мировом масштабе Россия в XXI в. сохраняет позицию крупнейшего экспортера удобрений (лишь в 2015 г. она уступила Китаю 8%). При этом Россия — единственный крупный экспортёр, поставляющий в больших объёмах все 3 основные вида удобрений: азотные, калийные и смешанные (сложные).

Экспорт азотных удобрений в 2018 г. вырос на 8,5% до 13,92 млн т. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. При этом абсолютный прирост, составивший 1,09 млн т, стал одним из самых больших в XXI в., более высоким он был только в 2009 г. (1,6 млн т) и 2016 г. (1,19 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 2,79 млрд долл. (+19%).

Россия вновь уверенно занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений, оставив позади Китай, который опережал нас в 2014-2016 гг.

Основным экспортируемым видом азотных удобрений является карбамид — 6,96 млн т (+9,5%), что стало очередным историческим максимумом, за 3 года поставки выросли почти на 2 млн т. На втором месте находится аммиачная селитра — 3,59 млн т(+2,7%), её поставки с 2010 г. колеблются в пределах 3,35-3,6 млн т, исторический максимум — 4,24 млн т в 2009 г. Третью позицию занимает карбамидо-аммиачная смесь — 2,28 млн т (+34%), также новый рекорд. Второстепенное значение имеют кальций-аммиачная селитра (0,6 млн т, -2,3%) и сульфат аммония (0,37 млн т, -29%, поставки быстро сокращаются из-за непривлекательности данного вида для производителей).





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Экспорт смешанных удобрений в 2018 г. вырос на 7,9% до 11,31 млн т. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Четвёртый год подряд фиксируется значительный прирост, величина которого (0,83 млн т) стала третьей в российской истории, уступив только показателям 2010 г. (1,29 млн т) и 2017 г. (1,24 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 3,4 млрд долл. (+24%).

В мире по экспорту смешанных удобрений Россия занимает второе место, немного уступая Китаю (последние два года менее 0,5 млн т).

Ключевым экспортируемым видом смешанных удобрений являются трёхкомпонентные удобрения, по поставкам которых Россия в разы опережает любого из конкурентов — 5,92 млн т (+1,6%), что стало новым историческим максимумом. На втором месте находится моноаммонийфосфат — 2,49 млн т (+11,4%), также новый исторический максимум, превзошедший рекорд 2011 г. (2,36 млн т). Третью позицию занимает диаммонийфосфат — 1,44 млн т (+33%), что стало максимумом с 2011 г. (в конце 2000-х гг. поставки достигали 2 млн т). Экспорт прочих азотно-фосфорных удобрений составил 1,33 млн т (+14%), что близко к пиковым значениям 2003-2004 гг. (1,45 млн т).





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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и архивных статистических справочников.