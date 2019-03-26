«Звездочка» создала первую отечественную движительно-рулевую колонку большой мощности

Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) завершил научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме «ДРК9000». Опытный образец движительно-рулевой колонки (ДРК) мощностью 9 МВт высокого ледового класса Icebreaker 7 успешно прошел все испытания.

Разработка перспективного движительного комплекса выполнялась в рамках программы замещения импортных поставок судового оборудования, реализуемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. «Звёздочка» стала первым в России и третьим в мире поставщиком высокомощных движительно-рулевых колонок механического типа.

Движительно-рулевая колонка «ДРК9000» предназначена для оснащения ледоколов и судов неограниченного района плавания. Новинка обеспечит судну все ходовые режимы и маневрирование.

«Испытания опытного образца проведены успешно, на базе проекта „ДРК9000“ предприятие готово серийно выпускать колонки мощностью в диапазоне от 7 до 10 МВт», — отметил директор Центра пропульсивных систем Александр Сивков.

Разработка и проектирование движительно-рулевой колонки велись с учётом экстремальных арктических режимов эксплуатации. В конструкции применяются специальные хладостойкие марки стали. Основные агрегаты и системы изделия устойчивы к воздействию низких температур и механическим нагрузкам. «ДРК9000», оснащённая 4-лопастным стальным винтом сборной конструкции, способна осуществлять прорубание льда толщиной до 2,5 метров.

Масса изделия составляет порядка 240 тонн. Полный цикл изготовления занимает до двух с половиной лет. Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев. «Звёздочка» берёт на себя и обязательства по сервисному обслуживанию.

В планах АО «ЦС «Звёздочка» — серийное изготовление движительно-рулевых колонок большой мощностью до 10 МВт как для отечественного флота, так в перспективе и на экспорт. По оценке экспертов, годовой объём только российского рынка движительных судовых систем высокой мощности составляет порядка 20 млрд руб.

Залогом своевременного и качественного выполнения заказов являются наработанные за время создания линейки движительно-рулевых колонок компетенции и современная инфраструктура. Она включает новый сборочно-испытательный цех, стендовое хозяйство, краны, и другое необходимое оборудование.

За последние 20 лет «Звёздочка» поставила в страны Европы и Азии свыше 400 гребных винтов со съёмными лопастями диаметром от 4 до 9 метров. Винтами ягринской судоверфи оснащены круизные лайнеры, газовозы, танкеры и ледоколы. За минувшие 5 лет предприятие осуществило 18 комплексных поставок высокотехнологичных изделий — движительно-рулевых колонок и подруливающих устройств собственной разработки мощностью от 0,5 МВт до 4,5 МВт.