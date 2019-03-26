Цех подготовки металлических изделий для автомобильной промышленности открыт в Татарстане

Резидент ТОСЭР Набережных Челнов ООО «Кама-Трейд Татарстан» открыл сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel. Предприятие будет предоставлять услуги по обработке листового горячекатаного металлопроката с применением уникальной технологии EPS очистки.

Предприятие планирует создать 133 рабочих места. Общий объем инвестиций составил 600 млн рублей. Выход на серийное производство планируется в первом квартале 2022 года. Проект был реализован при содействии Магнитогорского металлургического комбината, который и станет основным партнёром центра.

На презентацию в автоград приехали представители автомобильных предприятий страны: «ГАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ», «УРАЛ», «БЕЛАЗ» и других потенциальных клиентов. Мощность производства заявлена на уровне 240 тыс. т обработанного металла в год.

Оборудование, установленное на производстве, не имеет аналогов в России. Сервисный металлоцентр будет перерабатывать горячекатаный лист толщиной от 3 до 25 миллиметров. В обработке металла используется очистка EPS — это процесс травления, при котором не требуется применение кислот и агрессивных химикатов. Использование в технологии очистки специальных компонентов позволяет защитить поверхность продукции от коррозии в течение полугода. Кроме того, высокотехнологическое оборудование позволяет предотвратить выбросы в окружающую среду. Готовый лист металла не нужно дорабатывать, его сразу можно пускать в производство.

Сотрудники центра прошли обучение у американских партеров компании. В этом году штат вырастет до 80 человек, к концу следующего года здесь должны создать 133 рабочих места. В 2020 году предприятие планирует инвестировать еще порядка 1 млрд рублей. На пока пустующих площадях производства появится дополнительный комплекс резки металлопроката.