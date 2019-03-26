В Кирове запущен в тестовую эксплуатацию троллейбус с большим автономных ходом производства УТТЗ

26 марта состоялось первое тестирование на улицах Кирова троллейбуса «Горожанин» с большим автономных ходом.

Троллейбус производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ) прибыл в город для бесплатного тестирования. Объем аккумуляторной батареи для бесконтактного передвижения позволяет этой машине преодолевать 35 — 50 км в автономном режиме, то есть без соприкосновения с проводами.

Низкопольный троллейбус оснащен уникальными раздвижными дверями (разработка УТТЗ), складным пандусом, системой подогрева (в условиях зимнего периода), видеомонитором, встроенным интерфейсом USB для пассажиров (гнёзда расположены в нескольких точках салона).

В ближайшие дни автономный «Горожанин» выйдет на линию маршрута № 8 и будет работать на этой линии в бесконтактном режиме в течение двух недель. Затем специалисты УТТЗ установят на машину блок автоматического управления штангами («рогами») — чтобы подключать троллейбус к контактной сети и отключать от нее водитель мог, не выходя из кабины.

«Горожанин» впервые вышел на кировские трассы и проехал от троллейбусного депо по Октябрьскому проспекту, затем по улице Профсоюзной, улице Ленина, далее — в Нововятский район. У железнодорожного переезда машина развернулась и направилась обратным маршрутом.

Как отметили представители УТТЗ, участвовавшие в первом рейсе, на момент прибытия троллейбуса к железнодорожному переезду уровень заряда его аккумуляторной батареи составлял 78%. К слову, данные об уровне заряда водитель видит в своей кабине.