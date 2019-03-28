В Тульской области открылся завод по производству аэрозольных баллонов

28 марта, а Тульской области на территории особой экономической зоны «Узловая» открылся завод по производству аэрозольных баллонов.

Завод принадлежит группе компаний «Арнест Металл Пак». Они производят 56% всей аэрозольной продукции в России. Группа «Арнест» в настоящее время имеет две производственные площадки — в Ставропольском крае и Новомосковске. В числе клиентов российского производства — транснациональные компании парфюмерно-косметической отрасли.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписали еще в 2016 году на инвестфоруме в Сочи. Основная цель проекта — импортозамещение и наращивание экспорта. Сам завод построили за 1 год и 9 месяцев.

На заводе уже производят 260 баллонов в минуту, в год — это более 190 млн единиц. Чтобы открыть производство, инвесторы вложили более 525 млн рублей. Запущенная линия стала первой, а всего их будет три. Планируется установка еще одной линии по производству баллонов, открытие линий по литографии и резке жести. А также — создание полного цикла производства косметических изделий, товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке.

Новый завод даст 120 рабочих мест жителям Тульской области. Запущенное производство — уже третье в ОЭЗ «Узловая». В 2017 году здесь свое производство открыла компания «Энгельсспецтрубмаш», а в 2018-м — «АгроГриб».

Завод аэрозольных балонов первый запущенный в этом году на «Узловой». Но отнюдь не последний.