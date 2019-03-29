В башкирском селе идет строительство крупного молочного комплекса

В селе Семен-Макарово Ермекеевского района Башкирии силами известного в стране холдинга «ЭкоНива» (подразделение в Башкортостане — ООО «Северная Нива Башкирия») создается молочный комплекс.

Новый объект «Семено-Макарово» будет рассчитан на производство 22,7 тысячи тонн молока в год. Вместимость коровников рассчитана на 2800 голов крупного рогатого скота, а площадки для выращивания молодняка — на 3200 животных. Завершить строительство комплекса с объемом инвестиций в 3 млрд рублей планируется к концу 2019 года.

Сегодня на площадке подходят к концу фундаментные работы, строители В целом проект ООО «Северная Нива Башкирия» рассчитан на строительство четырех молочных комплексов КРС на территориях Ермекеевского, Белебеевского и Бижбулякского районов общей мощностью 15 тысяч коров. Объем инвестиций составит порядка 17,4 млрд рублей.