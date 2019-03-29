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В башкирском селе идет строительство крупного молочного комплекса

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В селе Семен-Макарово Ермекеевского района Башкирии силами известного в стране холдинга «ЭкоНива» (подразделение в Башкортостане — ООО «Северная Нива Башкирия») создается молочный комплекс.

Новый объект «Семено-Макарово» будет рассчитан на производство 22,7 тысячи тонн молока в год. Вместимость коровников рассчитана на 2800 голов крупного рогатого скота, а площадки для выращивания молодняка — на 3200 животных. Завершить строительство комплекса с объемом инвестиций в 3 млрд рублей планируется к концу 2019 года.

Сегодня на площадке подходят к концу фундаментные работы, строители В целом проект ООО «Северная Нива Башкирия» рассчитан на строительство четырех молочных комплексов КРС на территориях Ермекеевского, Белебеевского и Бижбулякского районов общей мощностью 15 тысяч коров. Объем инвестиций составит порядка 17,4 млрд рублей.

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http://mcx.ru/press-service/regions/v-bashkirskom-sele-idet-stroitelstvo-krupnogo-molochnogo-kompleksa/

Башкирия, ЭкоНива, производство молока
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