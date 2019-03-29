Экспортные достижения химической промышленности России в 2018 г. Часть 3: специальная химия

Продолжение обзора экспортных достижений химической промышленности России в 2018 г. Напомним, общий экспорт данной продукции составил 27,2 млрд долл., показав рост на 14,2% или 3,38 млрд долл.

Третья часть посвящена специальной химии, включающей набор очень разных продуктов: от таллового масла и строительных смесей до легированных веществ для электроники и диагностических реагентов.

Часть 1: неорганическая химия

Часть 2: органическая и нефтехимия

Экспорт пестицидов в 2018 г. вырос на 12,1% до 23,4 тыс. т. Это лучший результат с 1995 г., третий год подряд отмечается большой прирост. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 170 млн долл. (+10,7%).

Экспорт добавок для цемента и бетона в 2018 г. вырос на 18,4% до 170 тыс. т. Рост фиксируется шестой год подряд, за это время поставки выросли в 4 раза, каждый год обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 98 млн долл. (+38%), это тоже новый рекорд. Россия вышла на второе место в мире по экспорту добавок для цемента и бетона, уступая только Китаю.

Экспорт легированных веществ для электроники в 2018 г. вырос в 2,1 раза до 625 тонн. Это лучший результат в новейшей истории России (а скорее всего, и вообще), пятый год подряд наблюдается быстрый рост. В стоимостном выражении экспорт составил 85 млн долл. (+139%), превзойдя рекорд 2008 г. Почти вся продукция уходит в Китай, для которого мы теперь выступаем одним из ведущих поставщиков.

Экспорт составных химических катализаторов в 2018 г. вырос на 45% до 8,8 тыс. т. Это второй результат как минимум с 1994 г. В стоимостном выражении экспорт составил 64 млн долл. (+8,8%), что стало вторым результатом в новейшей истории России после пика 2016 г. (77 млн долл.).

Экспорт составов для подготовки поверхностей (включая замазки и шпатлёвки) в 2018 г. вырос на 14,2% до 140 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост происходит шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 53 млн долл. (+22%).

Экспорт антифризов в 2018 г. составил 78 тыс. т. Это немного (-1,1%) уступает прошлогоднему историческому максимуму, но после уточнения данных отчётный показатель может немного подрасти. В стоимостном выражении экспорт составил 50 млн долл. (+4,7%). Россия стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров антифризов.

Экспорт огнеупорных составов в 2018 г. вырос на 46% до 44 тыс. т. Это очередной исторический максимум, третий год подряд отмечается большой прирост поставок. В стоимостном выражении экспорт составил 43 млн долл. (+73%).

Экспорт диагностических реагентов в 2018 г. вырос в 2,2 раза до 1087 тонн. Это лучший результат в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 34 млн долл. (+5,9%).

Экспорт присадок для нефтепродуктов в 2018 г. вырос на 37% до 29 тыс. т. Это второй результат с 1994 г. (более ранних данных нет), уступающий только пику 2014 г. (56 тыс. т, в основном за счёт крупных отгрузок дешевых антидетонаторов в Украину). В стоимостном выражении экспорт составил 31 млн долл. (+14%).

Экспорт готовых клеев и адгезивов в 2018 г. вырос на 27% до 10,8 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 26 млн долл. (+7,1%).

Экспорт искусственного графита и углеродистых полуфабрикатов в 2018 г. вырос на 27% до 36 тыс. т. Это лучший результат с 2009 г., рост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 25 млн долл. (+73%). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров искусственного графита и углеродистых полуфабрикатов.

Экспорт тормозных жидкостей в 2018 г. вырос на 22% до 14,1 тыс. т. Это повторение лучшего в новейшей истории России показателя 2015 г. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 20 млн долл. (+17,5%). Последние несколько лет Россия стабильно входит в шестёрку ведущих мировых экспортёров тормозных жидкостей. При этом ведущими покупателями российских тормозных жидкостей стали ЮАР и Китай!

Экспорт присадок для каучука и пластмасс (стабилизаторов, антиоксидантов и т. п. ) в 2018 г. вырос на 1,3% до 8,5 тыс. т. Это второй результат как минимум с середины 1990-х гг., немного уступающий пику 2012 г. (8,9 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 20 млн долл. (+15,8%).

Экспорт таллового масла в 2018 г. вырос на 3% до 34 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 15,2 млн долл. (+21%). В 2018 г. Россия впервые в нынешнем десятилетии поднялась на второе место в мире по экспорту таллового масла.

Экспорт синтетических органических красителей в 2018 г. вырос на 3,3% до 2,2 тыс. т. Это лучший результат с 2010 г., рост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 11,5 млн долл. (-3,5%).

Экспорт художественных красок в 2018 г. вырос на 13,5% до 1688 тонн. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., рост отмечается третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 10,7 млн долл. (+10,3%).

Экспорт модифицированных крахмалов в 2018 г. вырос на 72% до 7,3 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., рост отмечается третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 6,7 млн долл. (+48%).

Экспорт активированного угля и схожих продуктов в 2018 г. вырос на 17,7% до 5,04 тыс. т. Это лучший результат с 1996 г. В стоимостном выражении экспорт составил 5,3 млн долл. (+8,8%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и архивных статистических справочников.