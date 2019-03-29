Экспортные достижения химической промышленности России в 2018 г. Часть 2: органическая и нефтехимия

Продолжение обзора экспортных достижений химической промышленности России в 2018 г. Напомним, общий экспорт данной продукции составил 27,2 млрд долл., показав рост на 14,2% или 3,38 млрд долл.

Вторая часть посвящена органической химии и нефтехимии.

Органические соединения

Экспорт метанола в 2018 г. вырос на 8,5% до 1827 тыс. т. Это третий результат в истории, уступающий только пику 2007-2008 гг. (1862 и 1861 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 602 млн долл. (+32%). Россия в 2018 г. поднялась на шестое место в мире по экспорту метанола.





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Экспорт капролактама в 2018 г. вырос на 0,8% до 224 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 443 млн долл. (+14,3%). Опередив в первой половине 2010-х гг. США и Японию, России закрепилась на втором месте в мире по экспорту капролактама, уступая только Бельгии.

Экспорт простых эфиров и их производных в 2018 г. вырос на 22% до 418 тыс. т. Это лучший результат в новейшей российской истории (прежний пик — 405 тыс. т в 2007 г.), а с учётом того, что в середине 1990-х гг. поставки не превышали 100 тыс. т, весьма вероятен абсолютный рекорд. В стоимостном выражении экспорт составил 315 млн долл. (+38%). Россия вошла в десятку ведущих мировых экспортёров простых эфиров и их производных.

Экспорт ксилолов в 2018 г. вырос на 37% до 288 тыс. т. Это повторение лучшего за последние 11 лет результата 2009 г. В стоимостном выражении экспорт составил 241 млн долл. (+49%).

Экспорт сложных эфиров акриловой кислоты в 2018 г. вырос на 8,8% до 78 тыс. т. Это новый исторический максимум, до 2017 г. поставки не превышали 35 тыс. т, а до 2004 г. их практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 96 млн долл. (+26%). С 2017 г. Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров сложных эфиров акриловой кислоты.

Экспорт метионина в 2018 г. вырос на 19,2% до 12,9 тыс. т. Это лучший результат с 2010 г., рост отмечается третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 30 млн долл. (+12,8%). Россия входит во вторую пятёрку ведущих мировых экспортёров метионина.

Экспорт пентаэритрита в 2018 г. вырос на 3,6% до 13,7 тыс. т. Это новый исторический максимум, в 2000-е гг. поставки не превышали 5 тыс. т, а в середине 1990-х гг. составляли менее 2 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 21 млн долл. (+14,6%). Россия в 2010-е гг. занимает седьмое место в мире по экспорту пентаэритрита.

Экспорт лецитина и прочих фосфоаминолипидов в 2018 г. вырос на 21% до 8,7 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт пятый год подряд, до 2010 г. поставок практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 11,6 млн долл. (+1,4%).

Полимеры

Экспорт полимеров в 2018 г. вырос на 1,1% до 1,5 млн т. Это новый исторический максимум, хотя на мировом фоне масштабы пока остаются сравнительно скромными. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 1948 млн долл. (+11,9%).

В товарной структуре экспорта (по массе) наибольший вес имели полипропилен — 22,5%, полиэтилен — 22%, альдегидные смолы — 14,4%, поливинилхлорид — 12,1%, полистирол — 8,4% и полиамиды — 7,2%. При этом по отдельным видам полимеров зафиксированы следующие достижения:

поставки акриловых полимеров в очередной раз обновили исторический максимум — 17,3 тыс. т (+30%),

в очередной раз обновили исторический максимум — 17,3 тыс. т (+30%), поставки полиуретанов обновили исторический максимум, превысив рекорд 2016 г., — 9,6 тыс. т (+68%),

обновили исторический максимум, превысив рекорд 2016 г., — 9,6 тыс. т (+68%), поставки полиамидов обновили исторический максимум, превысив рекорд 2011 г., — 108 тыс. т (+6,2%),

обновили исторический максимум, превысив рекорд 2011 г., — 108 тыс. т (+6,2%), поставки полиэтилентерефталата показали второй результат в истории после пика 2011 г. — 66 тыс. т (+102%),

показали второй результат в истории после пика 2011 г. — 66 тыс. т (+102%), поставки простых полиэфиров показали второй результат в новейшей истории России (а скорее всего, и вообще) после пика 2010 г. — 47 тыс. т (+20%),

показали второй результат в новейшей истории России (а скорее всего, и вообще) после пика 2010 г. — 47 тыс. т (+20%), поставки поликарбонатов показали третий результат в истории после пиков 2010 и 2012 гг. — 23 тыс. т (+153%),

показали третий результат в истории после пиков 2010 и 2012 гг. — 23 тыс. т (+153%), поставки эпоксидных смол показали лучший результат как минимум с 1996 г. — 2,5 тыс. т (+21%),

показали лучший результат как минимум с 1996 г. — 2,5 тыс. т (+21%), поставки поливинилхлорида достигли максимума с 2004 г. — 182 тыс. т (+37%),

достигли максимума с 2004 г. — 182 тыс. т (+37%), поставки тетрафторэтилена достигли максимума с 2009 г. — 8,8 тыс. т (+25%).





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Каучук и шины

Экспорт синтетического каучука в 2018 г. составил 1015 тыс. т. Это немного (0,7%) ниже исторического максимума предыдущего года. В стоимостном выражении экспорт составил 1722 млн долл. (-1,4%). Россия уверенно занимает третье место в мире по экспорту синтетического каучука, уступая только Республике Корее и, немного, США.





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Экспорт новых шин в 2018 г. вырос на 0,5% и составил 23,5 млн штук (формально текущий показатель равен 24,6 млн штук, но он содержит ошибку по поставкам в Белоруссию легковых шин в сентябре на 1 млн). Это второй результат в истории, немного уступающий максимуму 2016 г. (24,2 млн штук). При этом в весовом выражении экспорт прибавил 5,1% до 353 тыс. т (прежде всего за счёт увеличения поставок грузовых шин), показав рост шестой год подряд и в очередной раз обновив исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт также достиг нового рекорда — 1,22 млрд долл. (+2,8%).





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Экспорт невулканизованной резиновой смеси в 2018 г. вырос на 29% до 9 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. (не считая ошибочного показателя по 2013 г.) В стоимостном выражении экспорт составил 15,6 млн долл. (+16,8%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и архивных статистических справочников.