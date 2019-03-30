В Удмуртском селе Халды запустили в эксплуатацию новую животноводческую ферму

В селе Халды Селтинского района Удмуртии запустили в эксплуатацию новую животноводческую ферму. Согласно озвученным планам сельхозпредприятий, в 2019 году в регионе должны вступить в строй более 40 вновь возведенных и отреконструированных комплексов.

Сельское хозяйство в селе Халды встало на путь возрождения почти 2 года назад, когда туда пришел инвестор из Увинского района. Это сельхозпредприятие ООО «Дружба», которое занялось здесь возделыванием земель. И открытие фермы стало продолжением данной работы.

Новое помещение уже осваивают 105 нетелей герефордской породы. Пока специализированный мясной скот в Удмуртии в диковинку многим, но количество желающих заниматься им постепенно растет. К лету маточное поголовье увеличится до 150 животных.

Содержание скота на ферме беспривязное, имеется свободный выход в загон. Внутри ферма разделена на несколько секций. В каждой из них животные будут содержаться в зависимости от физиологических показателей.

Поилки на ферме имеют экономный электрический подогрев воды. Здесь также функционирует светодиодная система освещения.

Инвестиции в новый производственный объект составили порядка 5 млн рублей. Значительная часть средств была направлена на благоустройство прилегающей территории. Проводились работы по отведению грунтовых вод, прокладке системы дренажа и прочие. Как рассказал инвестор, к следующей зиме в селе планируется запуск ещё одной фермы.